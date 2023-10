Hoje Iker Lecuona sabe: "Era demasiado jovem para o MotoGP".

Com apenas 22 anos de idade, Iker Lecuona mudou para a equipa de fábrica da Honda no Campeonato do Mundo de Superbike. O espanhol era ainda mais jovem quando completou a sua primeira época no MotoGP em 2020.

Quando Iker Lecuona assinou o seu contrato com a Honda Racing Corporation para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2022, em outubro de 2021, tinha apenas 21 anos. Em janeiro, menos de dois meses antes da abertura da época na Austrália, o espanhol celebrou o seu 22º aniversário.

Hoje, o jovem de 23 anos recorda uma carreira que bateu recordes: dois anos no Campeonato do Mundo de Superbike, dois anos no MotoGP e, antes disso, no Campeonato do Mundo de Moto2. Ainda muito jovem, Lecuona chegou mesmo a participar numa prova do Campeonato do Mundo de Supermoto S1. O espanhol sabe que isso aconteceu demasiado depressa.



"Se formos honestos, todos querem correr no MotoGP, mas eu subi demasiado cedo. Tinha apenas 19 anos, era demasiado jovem", sabe Lecuona, nascido em Valência. "Não consegui desfrutar, desenvolver a minha carreira corretamente ou ganhar a experiência necessária para passar do Moto2 para o MotoGP. Eu era rápido, mas cometi muitos erros por causa da falta de experiência. E como sempre quisemos fazer mais, caímos ainda mais vezes. No meu segundo ano no MotoGP, tive muitas dificuldades."

Era previsível que Lecuona não pudesse nem quisesse continuar no MotoGP.



"O meu empresário disse-me que havia uma oportunidade de passar para o Campeonato do Mundo de Superbikes com a equipa oficial da Honda e eu disse logo que sim. Na minha opinião é a melhor equipa e a melhor fábrica," continuou Lecuona. "Penso que o próximo passo para mim, para a minha carreira, é ganhar um campeonato, porque isso é algo em que falhei durante toda a minha vida. Estive no MotoGP, passei para as Superbikes e ganhei as 8 Horas de Suzuka. Mas agora é altura de ganhar um campeonato importante - neste momento é o Campeonato do Mundo de Superbikes."