Iker Lecuona estuvo 3 veces a punto de dejarlo todo

Iker Lecuona es probablemente el único piloto que, con solo 23 años, ya ha corrido en los dos mundiales de motociclismo más importantes del circuito. El español corrió en MotoGP con KTM en 2020/21 y en el Campeonato del Mundo de Superbike con Honda desde 2022. Sin embargo, Lecuona también tuvo que lidiar con algunos contratiempos.

En tres ocasiones, el piloto oficial de Honda estuvo a punto de abandonar su carrera. "La primera vez fue cuando me rompí la pierna en 2014. Todavía era bastante joven pero no tenía objetivos y después de la lesión quise dejar de correr", reveló Lecuona. "Fue increíblemente caro mi padre se esclavizó todos los días para hacerlo posible para mí - pero yo no sabía si quería hacer esto toda mi vida o no".

El español continuó: "La siguiente vez fue en 2017 en el Campeonato del Mundo de Moto2. Tuve una mala caída al principio de la temporada, tuve muchos problemas y durante el año luché y me caí mucho. Había perdido la confianza. Cuando estaba encima de la moto pensaba en muchas cosas cuando normalmente no puedes pensar en nada. Aunque montar en moto debería hacerme feliz, no lo era. En aquella época, mi comportamiento con mi familia y mis amigos tampoco era el mejor. Lloraba y le decía a mi padre que quería dejarlo. Me encantan las motos, pero tiene que ser divertido".

Pero Lecuona siguió adelante y ¡subió por primera vez al podio en el final de Moto2 2018 en Valencia!

"La tercera vez que quise remontar fue en MotoGP, cuando tenía 21 años. No me sentía cómodo y no tenía suficiente energía para subirme a la moto y correr. Sólo quería quedarme en casa y no hacer nada", recuerda el piloto de Honda. "Pero cada vez pude superar los problemas mentales con el apoyo de mi familia y volver más fuerte".