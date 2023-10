Iker Lecuona a été trois fois sur le point de tout laisser tomber

Iker Lecuona est probablement le seul pilote de course qui, à seulement 23 ans, a déjà couru sur circuit dans les deux principaux championnats du monde de moto. L'Espagnol a disputé le MotoGP avec KTM en 2020/21 et le championnat du monde de Superbike avec Honda depuis 2022. Mais Lecuona a également connu quelques revers.

À trois reprises, le pilote d'usine Honda a été sur le point de mettre sa carrière entre parenthèses. "La première fois, c'est quand je me suis cassé la jambe en 2014. J'étais encore assez jeune, mais je n'avais pas d'objectifs et après cette blessure, je voulais arrêter la course", a révélé Lecuona. "C'était incroyablement cher mon père a travaillé tous les jours pour me permettre de le faire - mais je ne savais pas si je voulais faire ça toute ma vie ou pas".

L'Espagnol poursuit : "La fois suivante, c'était en 2017, dans le championnat du monde Moto2. J'ai fait une grosse chute en début de saison, j'ai eu beaucoup de problèmes et pendant l'année, je me suis battu et j'ai souvent chuté. J'avais perdu confiance en moi. Quand j'étais sur la moto, je pensais à beaucoup de choses alors que normalement on ne doit penser à rien. Même si le fait de rouler devait me rendre heureux, je ne l'étais pas. A cette époque, mon comportement envers ma famille et mes amis n'était pas non plus le meilleur. J'ai parlé à mon père en pleurant et en lui disant que je voulais arrêter. J'aime les motos, mais il faut que ce soit amusant".

Mais Lecuona a continué et a décroché son premier podium lors de la finale Moto2 2018 à Valence !

"La troisième fois que j'ai voulu me rattraper, c'était à 21 ans en MotoGP. Je ne me sentais pas bien et je n'avais pas assez d'énergie pour monter sur la moto et faire des courses. Je voulais juste rester à la maison et ne rien faire", se souvient le pilote Honda. "Mais à chaque fois, j'ai pu surmonter les problèmes mentaux grâce au soutien de ma famille et revenir d'autant plus fort".