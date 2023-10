Iker Lecuona è stato 3 volte sul punto di mollare tutto

Iker Lecuona è probabilmente l'unico pilota che, a soli 23 anni, ha già corso nei due campionati mondiali di moto più importanti del circuito. Lo spagnolo ha corso in MotoGP con KTM nel 2020/21 e nel Campionato mondiale Superbike con Honda dal 2022. Tuttavia, Lecuona ha dovuto affrontare anche alcune battute d'arresto.

Per tre volte il pilota ufficiale Honda è stato sul punto di abbandonare la sua carriera. "La prima volta è stata quando mi sono rotto una gamba nel 2014. Ero ancora abbastanza giovane, ma non avevo obiettivi e dopo l'infortunio volevo smettere di correre", ha rivelato Lecuona. "Era incredibilmente costoso, mio padre sgobbava ogni giorno per rendermelo possibile, ma non sapevo se volevo farlo per tutta la vita o meno".

Lo spagnolo ha continuato: "La volta successiva è stata nel 2017 nel Campionato del Mondo Moto2. Ho avuto un brutto incidente all'inizio della stagione, ho avuto molti problemi e durante l'anno ho faticato e sono caduto spesso. Avevo perso fiducia. Quando ero in sella alla moto pensavo a molte cose, mentre normalmente non riuscivo a pensare a nulla. Anche se pedalare dovrebbe rendermi felice, non lo ero. In quel periodo, anche il mio comportamento nei confronti della famiglia e degli amici non era dei migliori. Piangevo e dicevo a mio padre che volevo smettere. Amo le moto, ma deve essere divertente".

Ma Lecuona ha continuato ad andare avanti e ha conquistato il suo primo podio nella finale della Moto2 2018 a Valencia!

"La terza volta che ho voluto recuperare è stato in MotoGP, quando avevo 21 anni. Non mi sentivo a mio agio e non avevo abbastanza energia per salire sulla moto e correre. Volevo solo stare a casa e non fare nulla", ricorda il pilota della Honda. "Ma ogni volta sono riuscito a superare i problemi mentali con il supporto della mia famiglia e a tornare più forte".