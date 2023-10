Iker Lecuona esteve 3 vezes à beira de desistir de tudo

O piloto de fábrica da Honda, Iker Lecuona, faz uma retrospetiva da sua carreira num turbilhão com apenas 23 anos de idade. Antes de chegar ao Campeonato do Mundo de Superbike, o espanhol esteve várias vezes à beira de pendurar o capacete.

Iker Lecuona é provavelmente o único piloto que, com apenas 23 anos de idade, já correu nos dois campeonatos mundiais de motociclismo mais importantes do circuito. O espanhol correu no MotoGP com a KTM em 2020/21 e no Campeonato do Mundo de Superbike com a Honda desde 2022. No entanto, Lecuona também teve que lidar com alguns contratempos.

Por três vezes, o piloto de fábrica da Honda esteve à beira de desistir da sua carreira. "A primeira vez foi quando parti a perna em 2014. Ainda era muito jovem, mas não tinha objectivos e, depois da lesão, quis parar de correr", revelou Lecuona. "Era incrivelmente dispendioso, o meu pai esforçava-se todos os dias para me possibilitar isto, mas eu não sabia se queria fazer isto toda a minha vida ou não."

O espanhol continuou: "A próxima vez foi em 2017, no Campeonato do Mundo de Moto2. Tive uma queda grave no início da época, tive muitos problemas e, durante o ano, tive muitas dificuldades e caí muitas vezes. Tinha perdido a confiança. Quando estava em cima da mota pensava em muitas coisas quando normalmente não se consegue pensar em nada. Embora andar de bicicleta devesse fazer-me feliz, não me sentia. Nessa altura, o meu comportamento para com a minha família e amigos também não era o melhor. Estava a chorar e a dizer ao meu pai que queria desistir. Adoro motas, mas tem de ser divertido".

Mas Lecuona continuou e conquistou o seu primeiro pódio na final de Moto2 de 2018 em Valência!

"A terceira vez que quis recuperar o atraso foi no MotoGP, quando tinha 21 anos. Não me sentia confortável e não tinha energia suficiente para subir para a mota e correr. Só queria ficar em casa e não fazer nada", recorda o piloto da Honda. "Mas de cada vez consegui ultrapassar os problemas mentais com o apoio da minha família e regressar ainda mais forte."