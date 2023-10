Este es el hombre al que Toprak debe su éxito

Los mejores pilotos del Campeonato del Mundo de Superbike mantienen una relación estrecha y duradera con sus técnicos jefe. Para Álvaro Bautista (Ducati) es Giulio Nava, junto a Jonathan Rea (Kawasaki) está el ex piloto Pere Riba y para Toprak Razgatlioglu (Yamaha) Phil Marron asegura el éxito. Recientemente se anunció que el norirlandés seguirá a su protegido en BMW para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024.

Marron, que en realidad aspiraba a una carrera como futbolista profesional, empezó como ayudante de los hermanos Laverty, ya que Marron está casado con su hermana. "Tenían mantas eléctricas alrededor de los neumáticos y un día Michael me dijo: 'Quita eso y ponlos juntos, cuando yo sólo estaba allí para mirar'", recuerda Marron de los primeros tiempos.

Con el tiempo, este técnico electrónico de formación fue ascendiendo de manitas a mecánico, a jefe técnico de Michael y Eugene Laverty y hasta llegar al Campeonato del Mundo de Superbike. Tras la temporada 2018, su carrera dio un giro cuando Kenan Sofuoglu le convenció para pasar a trabajar junto a Toprak Razgatlioglu en el Puccetti Kawasaki.

"Nos entendimos con un inglés entrecortado, pero antes solo trabajaba con italianos, así que eso se sumó a la barrera del idioma. Así que Toprak y yo pasamos mucho tiempo juntos en las primeras semanas y traté de educarle", explica Marron a un diario irlandés. "Es muy inteligente y capta las cosas con rapidez, pero a la hora de hablar le faltaba confianza, sobre todo cuando tenía que repetir algo. Debido a su acento, nueve de cada diez veces le pedían que repitiera algo. Pero es un chico tímido, así que acababa hablando cada vez menos".

"Toprak es un chico encantador, hay algo realmente agradable y amistoso en él. Sin embargo, no estaba en forma en 2019. Hicimos una carrera en Buriram, en Tailandia, con una humedad altísima. Todo el mundo sudaba de pie. Entró en el garaje después de una carrera y estaba tan rojo como este pequeño Clio", señaló Marron a un coche aparcado. "Recuerdo que le pregunté si iba al gimnasio. Me contestó: 'Voy cuando llueve, pero no me gusta'. ¿Con qué frecuencia llueve donde vives? 'Dos veces al año'. Sabe que es gracioso. Primero te muestra una cara inexpresiva y luego una sonrisita".

Marron siguió al turco hasta Yamaha en 2020, y juntos ganaron el Campeonato del Mundo de Superbike en su segundo año. El elemento humano jugó un papel importante. "Intento que mi equipo esté lo más tranquilo posible. Toprak observa a los chicos que trabajan en la moto. Si ve que están agitados, él también lo estará y puede cometer un error", explica Marron. "Lo oí hace unos años y se me quedó grabado: Si vas con prisas, o te has equivocado o te vas a equivocar. Así que todo el mundo debería estar tranquilo con Toprak en el garaje".