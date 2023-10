Voici l'homme à qui Toprak doit son succès

Les pilotes de pointe du championnat du monde Superbike entretiennent des relations étroites et de longue date avec leurs techniciens en chef. Chez Álvaro Bautista (Ducati), c'est Giulio Nava, aux côtés de Jonathan Rea (Kawasaki), c'est l'ancien pilote de course Pere Riba et chez Toprak Razgatlioglu (Yamaha), c'est Phil Marron qui assure le succès. Comme on l'a appris récemment, le Nord-Irlandais suit son protégé chez BMW pour le championnat du monde Superbike 2024.

Marron, qui se destinait à une carrière de footballeur professionnel, a commencé comme homme de main chez les frères Laverty, car Marron est marié à leur sœur. Ils avaient mis des couvertures chauffantes autour des pneus et un jour, Michael m'a dit : "Enlève ça et plie-les - alors que je n'étais là que pour regarder", se souvient Marron de ses débuts.

Au fil du temps, cet électronicien de formation est passé du statut d'homme à tout faire à celui de mécanicien, avant de devenir le technicien en chef de Michael et d'Eugene Laverty et d'évoluer jusqu'au championnat du monde de Superbike. Sa carrière a pris un tournant après la saison 2018, lorsque Kenan Sofuoglu l'a convaincu de rejoindre Puccetti Kawasaki aux côtés de Toprak Razgatlioglu.

"Nous nous entendions avec un anglais approximatif, mais avant cela, il ne travaillait qu'avec des Italiens, ce qui augmentait encore la barrière de la langue. Toprak et moi avons donc passé beaucoup de temps ensemble au cours des premières semaines et j'ai essayé de l'aider à se construire", a raconté Marron à un quotidien irlandais. "Il est très intelligent et comprend rapidement les choses, mais il manquait simplement de confiance en lui lorsqu'il parlait, surtout lorsqu'il devait répéter quelque chose. En raison de son accent, les gens lui demandaient neuf fois sur dix de répéter quelque chose. Mais c'est un gars timide, alors à la fin, il l'a juste de moins en moins dit".

"Toprak est un garçon adorable, il y a quelque chose de vraiment gentil et amical en lui. Cependant, il n'était pas en forme en 2019. Nous avons fait une course à Buriram en Thaïlande - un taux d'humidité extrêmement élevé. Tout le monde transpirait rien qu'en restant debout. Il est rentré dans le garage après un run et il était aussi rouge que cette petite Clio", a déclaré Marron en désignant une voiture garée. "Je me souviens avoir demandé s'il était déjà allé à la salle de sport. Il m'a répondu 'j'y vais quand il pleut - mais je n'aime pas ça'. Combien de fois pleut-il dans ton pays ? 'deux fois par an'. Il sait qu'il est drôle. D'abord, il te montre un visage inexpressif, puis un petit sourire en coin".

Marron a suivi le Turc chez Yamaha en 2020, et ensemble, ils ont remporté le championnat du monde de Superbike la deuxième année. L'aspect humain a joué un rôle important dans ce processus. "J'essaie de garder mon équipage aussi calme que possible. Toprak observe les gars qui travaillent sur la moto. S'il voit qu'ils sont frénétiques, il le devient aussi et il peut faire une erreur", a expliqué Marron. "Je l'ai déjà entendu il y a quelques années et cela m'est resté en tête : Celui qui est pressé a soit fait une erreur, soit il en fera une. Alors que tout le monde reste cool quand Toprak est dans le garage".