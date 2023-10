Ecco l'uomo a cui Toprak deve il suo successo

Phil Marron lavora da cinque anni come capo tecnico per la star della Yamaha Toprak Razgatlioglu. Il nordirlandese ci offre un interessante approfondimento sul suo lavoro con il campione del mondo Superbike 2021.

I migliori piloti del Campionato Mondiale Superbike hanno rapporti stretti e di lunga data con i loro capi tecnici. Per Álvaro Bautista (Ducati) è Giulio Nava, per Jonathan Rea (Kawasaki) è l'ex pilota Pere Riba e per Toprak Razgatlioglu (Yamaha) Phil Marron assicura il successo. È stato recentemente annunciato che il nordirlandese seguirà il suo pupillo alla BMW per il Campionato mondiale Superbike 2024.

Marron, che in realtà aspirava a una carriera da calciatore professionista, ha iniziato come assistente dei fratelli Laverty, dato che Marron è sposato con la loro sorella. "Avevano delle coperte elettriche intorno ai pneumatici e un giorno Michael mi disse: "Toglile e montale, mentre io ero lì a guardare"", ricorda Marron dei primi tempi.

Nel corso del tempo, il tecnico elettronico si è fatto strada da tuttofare a meccanico, fino a diventare capo tecnico di Michael e Eugene Laverty e arrivare al Campionato mondiale Superbike. Dopo la stagione 2018, la sua carriera ha subito una svolta quando è stato convinto da Kenan Sofuoglu ad affiancare Toprak Razgatlioglu alla Puccetti Kawasaki.

"Siamo andati d'accordo con un inglese stentato, ma prima lavorava solo con gli italiani, quindi questo ha aumentato la barriera linguistica. Quindi nelle prime settimane io e Toprak abbiamo trascorso molto tempo insieme e ho cercato di fargli fare carriera", ha dichiarato Marron a un quotidiano irlandese. "È molto intelligente e capisce le cose in fretta, ma quando si trattava di parlare mancava di fiducia, soprattutto quando doveva ripetere qualcosa. A causa del suo accento, nove volte su dieci la gente gli chiedeva di ripetere qualcosa. Ma lui è un ragazzo timido, quindi ha finito per parlare sempre meno".

"Toprak è un ragazzo adorabile, c'è qualcosa di veramente gentile e amichevole in lui. Tuttavia, nel 2019 non era in forma. Abbiamo fatto una gara a Buriram, in Thailandia, con un'umidità altissima. Tutti sudavano anche solo a stare in piedi. È entrato nel garage dopo una corsa ed era rosso come questa piccola Clio", ha detto Marron indicando un'auto parcheggiata. "Ricordo di avergli chiesto se fosse mai andato in palestra. Mi rispose: 'Ci vado quando piove, ma non mi piace'. Quanto spesso piove dalle tue parti? 'Due volte l'anno'. Sa di essere divertente. Prima ti mostra una faccia inespressiva e poi un piccolo sorriso".

Marron ha seguito il turco alla Yamaha nel 2020 e insieme hanno vinto il campionato mondiale Superbike al secondo anno. L'elemento umano ha giocato un ruolo importante. "Cerco di mantenere il mio equipaggio il più calmo possibile. Toprak osserva i ragazzi che lavorano sulla moto. Se vede che sono agitati, lo sarà anche lui e potrà commettere un errore", ha spiegato Marron. "L'ho sentito dire qualche anno fa e mi è rimasto impresso: Se hai fretta, hai commesso un errore o stai per commettere un errore". Quindi tutti dovrebbero essere tranquilli con Toprak nel garage".