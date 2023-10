Este é o homem a quem Toprak deve o seu sucesso

Phil Marron trabalha como técnico-chefe da estrela da Yamaha Toprak Razgatlioglu há cinco anos. O irlandês do norte dá uma visão interessante do seu trabalho com o Campeão do Mundo de Superbike de 2021.

Os pilotos de topo do Campeonato do Mundo de Superbike têm relações estreitas e de longa data com os seus técnicos principais. Para Álvaro Bautista (Ducati) é Giulio Nava, ao lado de Jonathan Rea (Kawasaki) está o antigo piloto Pere Riba e para Toprak Razgatlioglu (Yamaha) Phil Marron garante o sucesso. Foi recentemente anunciado que o irlandês do norte está a seguir o seu protegido para a BMW para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Marron, que na verdade aspirava a uma carreira como futebolista profissional, começou como ajudante dos irmãos Laverty, uma vez que é casado com a irmã deles. "Eles tinham cobertores eléctricos à volta dos pneus e um dia o Michael disse-me: 'Tira isso e junta-os - quando eu estava lá só para ver'", recorda Marron dos primeiros tempos.

Com o tempo, o técnico de eletrónica treinado passou de faz-tudo a mecânico e a técnico-chefe de Michael e Eugene Laverty e até ao Campeonato do Mundo de Superbike. Após a temporada de 2018, a sua carreira deu uma reviravolta quando foi persuadido por Kenan Sofuoglu a trabalhar ao lado de Toprak Razgatlioglu na Puccetti Kawasaki.

"Entendemo-nos com o inglês quebrado, mas antes disso ele só trabalhava com italianos, o que aumentava a barreira linguística. Por isso, eu e o Toprak passámos muito tempo juntos nas primeiras semanas e tentei dar-lhe uma lição", disse Marron a um diário irlandês. "Ele é muito inteligente e compreende as coisas rapidamente, mas quando se tratava de falar, faltava-lhe confiança, especialmente quando tinha de repetir alguma coisa. Por causa do seu sotaque, nove em cada dez pessoas pediam-lhe para repetir alguma coisa. Mas como é um rapaz tímido, acabava por falar cada vez menos".

"Toprak é um rapaz encantador, tem algo de simpático e amigável. No entanto, não estava em forma em 2019. Fizemos uma corrida em Buriram, na Tailândia, com uma humidade extremamente elevada. Toda a gente estava a suar só de estar ali parada. Ele entrou na garagem depois de uma corrida e estava tão vermelho como este pequeno Clio", apontou Marron para um carro estacionado. "Lembro-me de perguntar se ele ia ao ginásio. Ele respondeu: 'Vou quando chove - mas não gosto'. Com que frequência chove na tua terra? 'Duas vezes por ano'. Ele sabe que tem piada. Primeiro mostra-nos uma cara inexpressiva e depois um pequeno sorriso".

Marron seguiu o turco para a Yamaha em 2020 e, juntos, ganharam o Campeonato do Mundo de Superbike no seu segundo ano. O elemento humano desempenhou um papel importante. "Tento manter a minha equipa o mais calma possível. O Toprak observa os tipos que estão a trabalhar na moto. Se ele vir que eles estão agitados, ele também estará e pode cometer um erro", explicou Marron. "Ouvi isto há alguns anos e ficou-me na cabeça: Se te estás a precipitar, ou cometeste um erro ou vais cometer um erro. Por isso, toda a gente deve ter calma com o Toprak na garagem."