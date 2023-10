Michael vd Mark (BMW): La retirada no era una opción

La época de sufrimiento de Michael van der Mark comenzó en marzo de 2022, cuando sufrió una fractura desplazada de la tibia y el peroné derechos mientras entrenaba en bicicleta de montaña unos días antes de las primeras pruebas. El siguiente contratiempo llegó en Estoril el 20 de mayo: tras un highsider en la FP1, se rompió el cuello del fémur de la pierna derecha.

Dos highsiders más afectaron a la temporada 2023: En Mandalika/Indonesia se rompió la falange media de los dedos anular y meñique de la mano izquierda, y en Assen el piloto de BMW sufrió una fractura en el muslo izquierdo. No fue hasta Most cuando el desafortunado piloto volvió a subirse a su M1000RR. Dos séptimos puestos en Portimão fueron sus mejores resultados desde entonces.

Las diversas lesiones y las semanas de recuperación no dejaron indemne al Campeón del Mundo de Supersport 2014. "Fue un tiempo largo y, sobre todo, aburrido. Y fue duro. Normalmente no hablo de ello, pero pasar por ello dos años seguidos fue difícil de llevar", admitió van der Mark a SPEEDWEEK.com. "La pierna ya no me duele, pero me limita un poco a la hora de cambiar de dirección. Como sólo he usado una pierna durante tanto tiempo, me falta potencia y velocidad. Todavía tengo que acostumbrarme a usarla con normalidad. Incluso hoy, no la uso tanto como la pierna derecha. Es interesante cómo controla eso el cerebro y lo difícil que es reactivarlo para eso. Sigo siendo el Michael de antes y sigo queriendo ganar. Pero tengo que ser paciente porque no tengo otra opción".

Al ser preguntado, el pentacampeón de Superbike admitió que la retirada también se le pasó por la cabeza. "En una situación como ésta, la mayoría de la gente dice que no piensa en la retirada, pero eso no es cierto. Es algo enormemente difícil de procesar y, aunque no hables de ello, hay momentos así", se sinceró van der Mark. "Pero cuando pienso en la alternativa al respecto - sentarme en el sofá, ir a trabajar y volver a casa por la tarde - prefiero seguir pilotando".

Van der Mark permanecerá en el equipo ROKiT BMW durante el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Su compañero de equipo será Toprak Razgatlioglu, con quien ya compartió garaje en Yamaha en 2019.