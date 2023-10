Michael vd Mark (BMW) : "La retraite n'était pas une option

Le calvaire de Michael van der Mark a commencé en mars 2022, lorsque quelques jours avant les premiers essais, il a été victime d'une fracture déplacée du tibia et du péroné droits lors d'un entraînement en VTT. Le 20 mai, à Estoril, il a connu un nouveau revers : après un highsider en FP1, il s'est cassé le col du fémur à la jambe droite.

Deux autres highsiders ont influencé la saison 2023 : A Mandalika, en Indonésie, il s'est cassé la phalange moyenne de l'annulaire et de l'auriculaire de la main gauche, et à Assen, le pilote BMW a subi une fracture du fémur gauche. Ce n'est qu'à Most que le malchanceux est revenu sur sa M1000RR. Deux septièmes places à Portimão ses meilleurs résultats depuis.

Les diverses blessures et les semaines de convalescence ne sont pas passées sans laisser de traces sur le champion du monde Supersport 2014. "Cela a été une longue période et surtout une période ennuyeuse. Et c'était dur. Normalement, je n'en parle pas, mais le vivre deux années de suite a été difficile à gérer", a avoué van der Mark à SPEEDWEEK.com. "La jambe ne me fait plus mal, mais elle me limite un peu lors des changements de direction. Comme je n'ai utilisé qu'une seule jambe pendant si longtemps, il me manque de la force et de la vitesse. Je dois encore m'habituer à l'utiliser normalement. Même aujourd'hui, je ne la sollicite pas autant que la jambe droite. C'est intéressant de voir comment le cerveau gère cela et combien il est difficile de le réactiver pour cela. Je suis toujours le vieux Michael et je veux toujours remporter des victoires. Mais je dois être patient, car je n'ai pas d'autre choix".

Interrogé à ce sujet, le quintuple vainqueur de Superbike a admis que l'idée de se retirer lui était également venue à l'esprit. "Dans une telle situation, la plupart des gens disent qu'ils ne pensent pas à la retraite, mais ce n'est pas vrai. C'est juste énormément difficile à gérer et même si on n'en parle pas, il y a des moments comme ça", a ouvertement déclaré van der Mark. "Mais si je pense à l'alternative de m'asseoir sur le canapé, d'aller au travail et de rentrer à la maison le soir, alors je préfère continuer à rouler".

Van der Mark restera dans l'équipe ROKiT BMW pour le championnat du monde de Superbike 2024. Son coéquipier sera Toprak Razgatlioglu, avec qui il a déjà partagé le garage chez Yamaha en 2019.