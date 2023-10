Michael vd Mark (BMW): il ritiro non era un'opzione

Il periodo di sofferenza di Michael van der Mark è iniziato nel marzo 2022, quando ha subito una frattura scomposta della tibia e del perone destro mentre si allenava in mountain bike, pochi giorni prima dei primi test. Il 20 maggio, all'Estoril, ha subito la successiva battuta d'arresto: dopo un highsider nelle FP1, si è rotto il collo del femore della gamba destra.

Altri due highsider hanno condizionato la stagione 2023: A Mandalika/Indonesia si è rotto la falange media dell'anulare e del mignolo della mano sinistra, mentre ad Assen il pilota della BMW ha riportato la frattura della coscia sinistra. Solo a Most lo sfortunato pilota è tornato in sella alla sua M1000RR. Due settimi posti a Portimão sono stati i suoi migliori risultati da allora.

I vari infortuni e le settimane di recupero non hanno lasciato indenne il campione del mondo Supersport 2014. "È stato un periodo lungo e, soprattutto, noioso. Ed è stata dura. Di solito non ne parlo, ma affrontarlo per due anni di fila è stato difficile da sopportare", ha ammesso van der Mark a SPEEDWEEK.com. "La gamba non mi fa più male, ma mi limita un po' nei cambi di direzione. Poiché ho usato una sola gamba per così tanto tempo, mi mancano potenza e velocità. Devo ancora abituarmi a usarla normalmente. Ancora oggi, non la uso tanto quanto la gamba destra. È interessante come il cervello controlli questo aspetto e quanto sia difficile riattivarlo. Sono ancora il vecchio Michael e voglio ancora vincere. Ma devo essere paziente perché non ho altra scelta".

Alla domanda, il cinque volte vincitore della Superbike ha ammesso di aver pensato anche al ritiro. "In una situazione come questa, la maggior parte delle persone dice di non pensare al ritiro, ma non è vero. È solo enormemente difficile da elaborare e anche se non ne parli, ci sono momenti come questo", ha detto van der Mark con franchezza. "Ma se penso all'alternativa - sedermi sul divano, andare al lavoro e tornare a casa la sera - preferisco continuare a correre".

Van der Mark rimarrà nel Team ROKiT BMW per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Il suo compagno di squadra sarà Toprak Razgatlioglu, con il quale ha già condiviso il garage della Yamaha nel 2019.