Michael vd Mark (BMW): A reforma não era uma opção

O período de sofrimento de Michael van der Mark começou em março de 2022, quando sofreu uma fratura deslocada da tíbia e do perónio direitos enquanto treinava numa bicicleta de montanha, alguns dias antes das primeiras provas de teste. O próximo contratempo aconteceu no Estoril, a 20 de maio: após um highsider no FP1, partiu o colo do fémur da perna direita.

Mais dois "highsiders" afectaram a época de 2023: Em Mandalika/Indonésia, partiu a falange média do dedo anelar e do dedo mindinho da mão esquerda e, em Assen, o piloto da BMW sofreu uma fratura na coxa esquerda. Foi apenas em Most que o azarado piloto regressou à sua M1000RR. Dois sétimos lugares em Portimão foram os seus melhores resultados desde então.

As várias lesões e as semanas de recuperação não deixaram incólume o Campeão do Mundo de Supersport de 2014. "Foi um período longo e, acima de tudo, aborrecido. E foi duro. Normalmente não falo sobre isso, mas passar por isso dois anos seguidos foi difícil de aguentar", admitiu van der Mark ao SPEEDWEEK.com. "A perna já não me dói, mas limita-me um pouco quando mudo de direção. Como só usei uma perna durante tanto tempo, falta-me potência e velocidade. Ainda tenho de me habituar a usá-la normalmente. Ainda hoje, não a uso tanto como a perna direita. É interessante como o cérebro controla isso e como é difícil reactivá-lo para isso. Continuo a ser o velho Michael e continuo a querer ganhar. Mas tenho de ser paciente porque não tenho outra hipótese."

Quando questionado, o cinco vezes vencedor de Superbike admitiu que a reforma também lhe passou pela cabeça. "Numa situação como esta, a maioria das pessoas diz que não pensa na reforma, mas isso não é verdade. É muito difícil de processar e mesmo que não se fale sobre isso, há momentos como esse", disse van der Mark com franqueza. "Mas quando penso na alternativa - sentar-me no sofá, ir para o trabalho e voltar para casa à noite - prefiro continuar a correr."

Van der Mark vai continuar na equipa ROKiT BMW para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. O seu companheiro de equipa será Toprak Razgatlioglu, com quem já partilhou a garagem na Yamaha em 2019.