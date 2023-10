Michael vd Mark sobre el acuerdo de Razgatlioglu con BMW

Cuando Michael van der Mark y Toprak Razgatlioglu eran compañeros de equipo en el Campeonato del Mundo de Superbike 2020 en el Pata Yamaha, iban a la par. De hecho, al final de la temporada, ambos estaban separados por solo cinco puntos en el Campeonato del Mundo: Razgatlioglu (228 p.) era cuarto en el Mundial, el holandés quinto (223 p.) -en el año en que el turco aún pilotaba para el equipo privado Kawasaki Puccetti, por cierto, era al revés-.

Van der Mark pasó entonces a BMW, donde sus caminos volverán a cruzarse la próxima temporada en el equipo británico ROKiT. Se conocen y se aprecian, pero ahora Razgatlioglu es el Campeón del Mundo de Superbike 2021 y ganador de 39 carreras.

Van der Mark, de 30 años, ve con buenos ojos tener como compañero de equipo a uno de los mejores pilotos, Razgatlioglu.



"Toprak es sin duda uno de los pilotos con más talento, si no el que más", señaló el pentacampeón. "Verle en una BMW el año que viene me da aún más motivación. También que BMW esté empujando tan fuerte, por ejemplo con el equipo de pruebas, me da confianza para el futuro."