Michael vd Mark sur le deal BMW de Razgatlioglu

Lorsque Michael van der Mark et Toprak Razgatlioglu étaient déjà coéquipiers chez Pata Yamaha en Championnat du monde Superbike 2020, ils étaient sur un pied d'égalité. En effet, à la fin de la saison, seuls cinq points de championnat du monde les séparaient : Razgatlioglu (228 p.) était quatrième du championnat du monde, le Néerlandais cinquième (223 p.) - l'année où le Turc courait encore pour le team privé Kawasaki Puccetti, c'était d'ailleurs l'inverse.

Van der Mark est ensuite passé chez BMW, où leurs chemins se croiseront à nouveau la saison prochaine au sein du team britannique ROKiT. Ils se connaissent et s'apprécient, mais Razgatlioglu est désormais champion du monde de Superbike 2021 et 39 fois vainqueur de courses !

Van der Mark, 30 ans, voit d'un bon œil le fait d'avoir Razgatlioglu comme coéquipier, l'un des meilleurs pilotes.



"Toprak est certainement l'un des pilotes les plus talentueux, si ce n'est le plus talentueux", a souligné le quintuple vainqueur. "Le voir sur une BMW l'année prochaine me donne encore plus de motivation. Le fait que BMW pousse autant, par exemple avec l'équipe de test, me donne également confiance pour l'avenir".