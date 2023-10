Michael vd Mark sull'accordo BMW di Razgatlioglu

Nel Campionato Mondiale Superbike 2024, le strade di Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu si incroceranno per la seconda volta nel Team ROKiT BMW, anche se in condizioni diverse.

Quando Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu erano compagni di squadra nel Campionato Mondiale Superbike 2020 con Pata Yamaha, erano alla pari. Infatti, alla fine della stagione, i due erano separati da soli cinque punti nel campionato mondiale: Razgatlioglu (228 p.) era quarto nel campionato mondiale, l'olandese quinto (223 p.) - nell'anno in cui il turco correva ancora per il team privato Kawasaki Puccetti, tra l'altro, era il contrario.

Van der Mark è poi passato alla BMW, dove le loro strade si incroceranno nuovamente la prossima stagione nel team britannico ROKiT. Si conoscono e si apprezzano a vicenda, ma ora Razgatlioglu è il campione del mondo Superbike 2021 e ha vinto 39 gare!

Il trentenne van der Mark vede positivamente il fatto che avrà in Razgatlioglu uno dei migliori piloti come compagno di squadra.



"Toprak è sicuramente uno dei piloti più talentuosi, se non quello con più talento", ha sottolineato il cinque volte vincitore. "Vederlo su una BMW il prossimo anno mi dà ancora più motivazione. Inoltre, il fatto che BMW stia spingendo così tanto, ad esempio con il test team, mi dà fiducia per il futuro".