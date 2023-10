Michael vd Mark sobre o contrato de Razgatlioglu com a BMW

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, os caminhos de Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu vão cruzar-se pela segunda vez no Team ROKiT BMW, embora em condições diferentes.

Quando Michael van der Mark e Toprak Razgatlioglu eram companheiros de equipa no Campeonato do Mundo de Superbike de 2020 na Pata Yamaha, estavam em pé de igualdade. De fato, no final da temporada, os dois estavam separados por apenas cinco pontos no Campeonato Mundial: Razgatlioglu (228 p.) foi o quarto no Campeonato Mundial, o holandês quinto (223 p.) - no ano em que o turco ainda estava pilotando para a equipe privada da Kawasaki Puccetti, a propósito, foi o contrário.

Van der Mark mudou-se então para a BMW, onde os seus caminhos se cruzarão novamente na próxima época na equipa britânica ROKiT. Eles conhecem-se e apreciam-se mutuamente, mas agora Razgatlioglu é o Campeão do Mundo de Superbike de 2021 e 39 vezes vencedor de corridas!

Van der Mark, de 30 anos, vê de forma positiva o facto de ter um dos melhores pilotos como companheiro de equipa em Razgatlioglu.



"Toprak é definitivamente um dos pilotos mais talentosos, se não o que tem mais talento", apontou o cinco vezes vencedor. "Vê-lo numa BMW no próximo ano dá-me ainda mais motivação. Além disso, o facto de a BMW estar a esforçar-se tanto, por exemplo, com a equipa de testes, dá-me confiança para o futuro."