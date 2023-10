Rupture dans le règlement de l'ASI : des changements massifs à partir de 2024

Depuis 2018, une règle d'équilibre complexe a été introduite dans le championnat du monde des motos de série. Elle vise à équilibrer les performances des motos et à éviter que les constructeurs en retard sur le plan technique ne soient obligés de sortir de nouveaux modèles d'homologation coûteux tous les deux ans pour s'améliorer.

Mais les mesures prises jusqu'à présent n'ont pas suffi à mettre fin à la domination d'Álvaro Bautista et de sa Ducati V4R, ni à permettre à ses concurrents Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Jonathan Rea (Kawasaki) de se battre constamment avec l'Espagnol pour la victoire. Comme le championnat risquait de perdre de son attractivité, le promoteur Dorna a subi une forte pression pour adapter le règlement - SPEEDWEEK.com en a parlé le 4 octobre.

La commission Superbike, composée de représentants de Dorna, de la FIM et des constructeurs, s'est mise d'accord lors de plusieurs réunions sur des modifications qui devraient s'appliquer à partir de 2024, mais aussi en partie plus tard. Les propositions ont été approuvées par le Bureau Permanent et sont donc considérées comme décidées.

Dès la saison prochaine, il y aura un poids minimum pour le pilote et la moto. Ce poids combiné était déjà prévu pour 2023, mais il a été supprimé par le Permanent Bureau peu avant le début de la saison en février. Ce comité ne se compose que de deux personnes : Carmelo Ezpeleta, directeur général de Dorna, et Jorge Viegas, président de la FIM. Le poids n'a pas encore été communiqué et ne doit pas non plus être identique pour chaque combinaison. En championnat du monde Supersport, par exemple, le poids combiné a été fixé à 244 kg pour la Ducati V2 et à 239 kg pour tous les autres constructeurs.

La limite de vitesse déjà connue, qui était jusqu'à présent vérifiée tous les trois meetings, sera redéfinie. Ce qui est nouveau : à partir de l'année prochaine, la limite fixée en début de saison ne sera plus adaptée en cours d'année, mais restera la même jusqu'à la fin de la saison (une réduction n'est possible que dans des cas exceptionnels). En 2023, on a pu voir, notamment chez Kawasaki, que d'autres optimisations étaient nécessaires pour une augmentation efficace du régime.

De même, dès la saison prochaine, le volume du réservoir sera réduit de 24 à 21 litres. Cela entraîne inévitablement une réduction de la puissance, ce qui doit également servir la sécurité. En effet, les espaces de chute des circuits sont de plus en plus petits pour les motos de plus en plus rapides.

Pour 2025, il est prévu d'établir un système d'équilibrage par le biais du débit d'essence. Pour cela, deux motos de chaque constructeur seront équipées l'année prochaine de capteurs correspondants afin de collecter des données pour le développement d'un système. L'avantage de cette méthode par rapport à une limitation du contenu du réservoir est que la réduction de puissance est toujours la même : que ce soit sur un tour volant en qualification, en course de sprint ou en course principale, lorsque les pilotes roulent avec des quantités d'essence très différentes. Cela doit également être compris comme une motivation pour les usines à améliorer l'efficacité de leurs moteurs.

Mais ce n'est pas tout : les vilebrequins et les arbres d'équilibrage, qui devaient jusqu'à présent correspondre à la pièce de série, pourront être allégés ou alourdis jusqu'à 20 pour cent à partir de 2024. La pièce modifiée devra être approuvée par la FIM.

De plus, le système d'équilibrage ne sera plus contrôlé toutes les trois manifestations à l'avenir, mais toutes les deux. L'approbation des pièces de Concession et de Super-Concession se fera sous forme de projet un mois avant la première utilisation et deux semaines avant l'inspection technique détaillée.

Le 28 octobre, une nouvelle réunion de la commission Superbike aura lieu pour discuter d'autres modifications du règlement.