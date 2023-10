Novità nel regolamento della SBK: cambiamenti massicci a partire dal 2024

Dal 2018, nel campionato mondiale di produzione vige una complessa regola di bilanciamento. Lo scopo è quello di garantire prestazioni equilibrate delle moto e di evitare che i costruttori rimasti indietro dal punto di vista tecnico debbano presentare ogni anno nuovi e costosi modelli omologati per migliorare.

Tuttavia, i precedenti aggiustamenti non sono stati sufficienti a porre fine al dominio di Álvaro Bautista e della sua Ducati V4R o a consentire ai suoi rivali Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) di lottare costantemente per la vittoria con lo spagnolo. Poiché il campionato rischiava di perdere il suo appeal, c'è stata molta pressione sul promotore Dorna per adattare le regole - ha riportato SPEEDWEEK.com il 4 ottobre.

La Commissione Superbike, composta da rappresentanti di Dorna, della FIM e dei costruttori, ha concordato in diverse riunioni le modifiche da applicare a partire dal 2024, ma in alcuni casi anche successivamente. Le proposte sono state approvate dal Bureau Permanent e sono quindi considerate decise.

Già dalla prossima stagione, ci sarà un peso minimo per pilota e moto. Questo peso combinato era già previsto per il 2023, ma è stato annullato dal Bureau Permanent poco prima dell'inizio della stagione a febbraio. Questo organismo è composto da due sole persone: Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna, e Jorge Viegas, presidente della FIM. Il peso non è ancora stato comunicato e non deve essere identico per ogni combinazione. Nel Campionato del Mondo Supersport, ad esempio, il peso combinato per la Ducati V2 è stato fissato a 244 kg, per tutti gli altri costruttori a 239 kg.

Il limite di giri già noto, che in precedenza veniva rivisto ogni tre incontri, viene ridefinito. Novità: a partire dal prossimo anno, il limite fissato a inizio stagione non sarà più modificato nel corso dell'anno, ma rimarrà invariato fino alla fine della stagione (una riduzione è possibile solo in casi eccezionali). Nel 2023 si potrebbe constatare, soprattutto alla Kawasaki, che sono necessarie ulteriori ottimizzazioni per un effettivo aumento dei giri.

Inoltre, a partire dalla prossima stagione, la capacità del serbatoio del carburante sarà ridotta da 24 a 21 litri. Ciò comporterà inevitabilmente una riduzione della potenza, che ha anche lo scopo di migliorare la sicurezza. Dopotutto, gli spazi di campanatura dei circuiti stanno diventando sempre più piccoli per le moto sempre più veloci.

Per il 2025 è previsto un sistema di bilanciamento attraverso la portata di benzina. A questo scopo, l'anno prossimo due moto di ciascun costruttore saranno equipaggiate con i relativi sensori, al fine di raccogliere dati per lo sviluppo di un sistema. Il vantaggio di questo metodo rispetto alla limitazione del contenuto del serbatoio è che la riduzione di potenza è sempre la stessa: non importa se si tratta di un giro volante in qualifica, di una gara sprint o della gara principale, quando i piloti sono in strada con quantità di benzina completamente diverse. Questo dovrebbe essere inteso anche come una motivazione per le fabbriche a migliorare l'efficienza delle loro power unit.

Ma non è tutto: gli alberi a gomito e gli alberi di equilibratura, che in precedenza dovevano essere uguali al pezzo standard, dal 2024 potranno essere resi fino al 20% più leggeri o più pesanti. Il componente modificato deve essere approvato dalla FIM.

Inoltre, in futuro il sistema di bilanciamento non sarà più controllato ogni tre eventi, ma ogni due. L'approvazione dei componenti in concessione e superconcessione avviene in forma di bozza un mese prima del primo utilizzo e due settimane prima delle verifiche tecniche in dettaglio.

Il 28 ottobre si terrà un'altra riunione della Commissione Superbike per discutere ulteriori modifiche al regolamento.