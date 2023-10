Avanço nos regulamentos SBK: Mudanças maciças a partir de 2024

No início de agosto, o SPEEDWEEK.com noticiou os esforços da Dorna para ajustar o sistema de equilíbrio do Campeonato do Mundo de Superbikes de forma a abrandar a estrela da Ducati, Álvaro Bautista. Agora foi decidido um pacote de medidas.

Desde 2018, existe uma regra de equilíbrio complexa no campeonato do mundo baseado na produção. O objetivo é garantir um desempenho equilibrado das motos e também ajudar a garantir que os fabricantes que ficaram para trás tecnicamente não tenham de trazer novos e dispendiosos modelos de homologação de tempos a tempos para melhorar.

No entanto, os ajustes anteriores não foram suficientes para acabar com o domínio de Álvaro Bautista e da sua Ducati V4R ou para permitir que os seus rivais Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) lutassem constantemente pela vitória com o espanhol. Como o campeonato estava a ameaçar perder a sua atratividade, houve muita pressão sobre o promotor Dorna para adaptar as regras - SPEEDWEEK.com noticiou a 4 de outubro.

A Comissão Superbike, composta por representantes da Dorna, da FIM e dos construtores, chegou a acordo em várias reuniões sobre as alterações a aplicar a partir de 2024, mas em alguns casos também mais tarde. As propostas foram aprovadas pelo Bureau Permanente e, por conseguinte, são consideradas como tendo sido decididas.

Já na próxima época, haverá um peso mínimo para o piloto e a mota. Este peso combinado já estava previsto para 2023, mas foi anulado pelo Bureau Permanente pouco antes do início da época, em fevereiro. Este organismo é composto por apenas duas pessoas: O diretor-geral da Dorna, Carmelo Ezpeleta, e o presidente da FIM, Jorge Viegas. O peso ainda não foi comunicado e não tem de ser idêntico para cada combinação. No Campeonato do Mundo de Supersport, por exemplo, o peso combinado para a Ducati V2 foi fixado em 244 kg, para todos os outros fabricantes em 239 kg.

O já conhecido limite de rotações, que anteriormente era revisto a cada três reuniões, está a ser redefinido. O que há de novo: O limite estabelecido no início da temporada não será ajustado durante o ano a partir do próximo ano, mas permanecerá o mesmo até o final da temporada (uma redução só é possível em casos excepcionais). Em 2023, poderá verificar-se, especialmente na Kawasaki, que são necessárias mais optimizações para um aumento efetivo das rotações.

Também a partir da próxima época, a capacidade do depósito de combustível será reduzida de 24 para 21 litros. Isto levará inevitavelmente a uma redução da potência, que também tem como objetivo melhorar a segurança. Afinal de contas, os espaços de curvatura das pistas de corrida estão a tornar-se cada vez mais pequenos para as motos cada vez mais rápidas.

Para 2025, está prevista a criação de um sistema de equilíbrio através do débito de gasolina. Para o efeito, duas motos de cada fabricante serão equipadas com sensores correspondentes no próximo ano, a fim de recolher dados para o desenvolvimento de um sistema. A vantagem deste método, em comparação com a limitação do conteúdo do depósito, é que a redução de potência é sempre a mesma: não importa se é numa volta de qualificação, na corrida de sprint ou na corrida principal, quando os pilotos estão na estrada com quantidades de gasolina completamente diferentes. Isto também deve ser entendido como uma motivação para as fábricas melhorarem a eficiência das suas unidades de potência.

Mas não é tudo: as cambotas e os veios de compensação, que anteriormente tinham de ser iguais à peça de série, podem ser fabricados até 20% mais leves ou mais pesados a partir de 2024. O componente modificado tem de ser aprovado pela FIM.

Para além disso, o sistema de equilíbrio deixará de ser verificado a cada três provas, passando a ser verificado a cada duas. A aprovação das peças da concessão e da superconcessão é feita em forma de projeto um mês antes da primeira utilização e duas semanas antes das verificações técnicas pormenorizadas.

Haverá outra reunião da Comissão Superbike a 28 de outubro para discutir novas alterações aos regulamentos.