Falta una victoria: Johnny Rea quiere superar a Agostini

La victoria en la primera ronda del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 en Most fue el triunfo número 119 de Jonathan Rea en la máxima categoría del campeonato del mundo basado en la producción. Si a eso le añadimos tres victorias en el Campeonato del Mundo de Supersport, el seis veces Campeón del Mundo acumula 122 victorias en el Campeonato del Mundo, ¡un logro increíble!

Aquel 29 de julio en la República Checa, el piloto de 36 años igualó al italiano Giacomo Agostini, que logró siete títulos de Campeón del Mundo de 350cc y ocho de 500cc en las décadas de 1960 y 1970 y también celebró 122 victorias en estas dos categorías.

Por lo tanto, Rea podría convertirse en el único poseedor del récord al final de la temporada en Jerez. "Conozco y persigo esa estadística", afirma el piloto de Kawasaki en conversación con SPEEDWEEK.com, quien sin embargo no se muestra muy confiado de cara al fin de semana de carreras del 28/29 de octubre en el trazado español. "El título no es posible, pero estaría bien ganar otra carrera. En Most aproveché la ocasión, mientras que en Portimão perdí una buena oportunidad en la carrera de la Superpole. Pero siento que era mi última oportunidad de ganar con Kawasaki, ya que no tengo grandes expectativas para Jerez."