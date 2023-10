Il manque une victoire : Johnny Rea veut dépasser Agostini

La victoire lors de la première course du championnat du monde Superbike 2023 à Most a été le 119e triomphe de Jonathan Rea dans la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série. A cela s'ajoutent trois victoires en championnat du monde Supersport, ce qui porte le sextuple champion du monde à 122 victoires en championnat du monde - une performance incroyable !

Ce 29 juillet en République tchèque, le pilote de 36 ans a égalé l'Italien Giacomo Agostini, qui a remporté sept titres de champion du monde 350 et huit titres de champion du monde 500 dans les années 1960 et 1970 et a également fêté 122 victoires dans ces deux catégories.

Rea pourrait donc devenir l'unique détenteur du record lors de la finale de la saison à Jerez ! "Je connais cette statistique et je la chasse", a déclaré le Kawasaki à SPEEDWEEK.com, qui n'est toutefois pas très confiant pour le week-end de course des 28 et 29 octobre sur la piste espagnole. "Le titre n'est pas possible, mais ce serait bien de gagner une autre course. J'ai saisi l'opportunité à Most, alors qu'à Portimão, j'ai manqué une belle occasion lors de la course Superpole. Mais j'ai le sentiment que c'était ma dernière chance de gagner avec Kawasaki, car je n'ai pas de grandes attentes pour Jerez".