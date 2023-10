Manca una vittoria: Johnny Rea vuole superare Agostini

La vittoria nel primo round del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Most è stato il 119° trionfo di Jonathan Rea nella massima categoria del campionato mondiale di serie. Se a questo si aggiungono le tre vittorie nel Campionato del Mondo Supersport, il sei volte Campione del Mondo vanta 122 vittorie nel Campionato del Mondo: un traguardo incredibile!

Quel 29 luglio in Repubblica Ceca, il 36enne ha raggiunto l'italiano Giacomo Agostini, che negli anni '60 e '70 ha conquistato sette titoli del Campionato del Mondo 350cc e otto del Campionato del Mondo 500cc e ha festeggiato 122 vittorie in queste due categorie.

Rea potrebbe quindi diventare l'unico detentore del record nel finale di stagione a Jerez! "Conosco e inseguo questa statistica", ha detto il pilota della Kawasaki in una conversazione con SPEEDWEEK.com, che però non è molto fiducioso per il weekend di gara del 28/29 ottobre sul circuito spagnolo. "Il titolo non è possibile, ma sarebbe bello vincere un'altra gara. A Most ne ho approfittato, mentre a Portimão ho perso una buona occasione nella Superpole. Ma sento che era la mia ultima possibilità di vincere con la Kawasaki, perché non ho grandi aspettative per Jerez".