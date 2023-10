Falta uma vitória: Johnny Rea quer ultrapassar Agostini

Uma vitória de Jonathan Rea na final do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez é difícil, mas não impossível de alcançar. Isso tornaria o piloto da Kawasaki o único detentor do recorde e a lenda Giacomo Agostini o número dois.

A vitória na primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Most foi o 119º triunfo de Jonathan Rea na categoria máxima do campeonato do mundo de produção. Se juntarmos a isso as três vitórias no Campeonato do Mundo de Supersport, o hexacampeão do mundo tem 122 vitórias no Campeonato do Mundo - um feito incrível!

Naquele dia 29 de julho, na República Checa, o piloto de 36 anos igualou o italiano Giacomo Agostini, que alcançou sete títulos do Campeonato do Mundo de 350cc e oito do Campeonato do Mundo de 500cc nas décadas de 1960 e 1970 e também celebrou 122 vitórias nestas duas categorias.

Rea pode, portanto, tornar-se o único detentor do recorde no final da época em Jerez! "Eu conheço e persigo essa estatística", disse o piloto da Kawasaki em conversa com o SPEEDWEEK.com, que, no entanto, não está muito confiante para o fim de semana de corrida de 28/29 de outubro na pista espanhola. "O título não é possível, mas seria bom ganhar outra corrida. Em Most aproveitei a oportunidade, enquanto em Portimão perdi uma boa oportunidade na corrida da Superpole. Mas sinto que foi a minha última oportunidade de vencer com a Kawasaki e não tenho grandes expectativas para Jerez."