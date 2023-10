Axel Bassani chez Kawasaki - Rea n'était pas dans le coup

Avec Toprak Razgatlioglu et Jonathan Rea, ce ne sont pas moins de deux des trois meilleurs pilotes actuels de Superbike qui changent de camp pour la saison prochaine. Le départ de Razgatlioglu chez Yamaha a été encore plus surprenant que celui de Rea chez Kawasaki - depuis 2015, la prolongation du contrat était une formalité, six titres de championnat du monde et 104 victoires ont été remportés ensemble et la relation du Nord-Irlandais avec l'équipe était considérée comme inébranlable.

Pourtant, en 2023, Rea n'a remporté jusqu'à présent que deux victoires et occupe la troisième place du championnat du monde, à 216 points ( !) du leader Álvaro Bautista (Ducati) et à 156 points de Razgatlioglu. Lorsqu'il est devenu clair que Kawasaki ne sortirait pas de nouvelle ZX-10RR pour 2024, le Nord-Irlandais a pris la poudre d'escampette.

Pour lui succéder, Kawasaki a décidé de ne pas faire appel à un pilote victorieux établi, mais de miser sur la jeunesse avec Axel Bassani. Le jeune homme de 24 ans est le meilleur pilote privé et occupe la cinquième place à un meeting de la fin de la saison. Le 29 septembre, le deal Bassani a été officialisé.

"Je l'ai appris seulement une heure avant, lorsque le directeur de l'équipe m'a envoyé un message", a déclaré Rea à WorldSBK. "Courir dans une équipe d'usine est une belle opportunité pour lui. Je l'ai vu dans le paddock et je lui ai dit : 'Tu vas avoir une super équipe ! C'est vraiment une super équipe et des gens exceptionnels'. Il a une grande tâche devant lui, c'est certain. Il doit travailler dur et je lui souhaite bonne chance".