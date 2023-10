Axel Bassani alla Kawasaki - Rea non era al corrente del problema

Il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha per il campionato mondiale Superbike 2024 è stato una notizia bomba. Quando si è trattato di firmare il suo successore, il campione del mondo dei record è stato lasciato all'oscuro.

Con Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, due dei tre migliori piloti della Superbike cambiano fronte per la prossima stagione. Ancora più sorprendente della partenza di Razgatlioglu dalla Yamaha è stata quella di Rea dalla Kawasaki: dal 2015 il prolungamento del contratto era una formalità, insieme erano stati conquistati sei titoli mondiali e 104 vittorie e il rapporto del nordirlandese con la squadra era considerato incrollabile.

Ma nel 2023, Rea ha ottenuto finora solo due vittorie ed è a 216 punti (!) dal leader Álvaro Bautista (Ducati) e a 156 punti da Razgatlioglu, al secondo posto come terzo del campionato mondiale. Quando è stato chiaro che Kawasaki non avrebbe portato una nuova ZX-10RR per il 2024, il nordirlandese ha preso la rincorsa.

Come successore, Kawasaki ha deciso di non scegliere un pilota affermato e vincente, ma di affidarsi ai giovani con Axel Bassani. Il 24enne è il miglior pilota privato e si trova al quinto posto a un incontro dalla fine della stagione. Il 29 settembre, l'accordo con Bassani è diventato ufficiale.

"L'ho scoperto solo un'ora prima, quando il capo del team mi ha mandato un messaggio", ha detto Rea al WorldSBK. "Correre in un team factory è una bella opportunità per lui. L'ho visto nel paddock e gli ho detto: "Avrai una squadra fantastica!". È una squadra davvero fantastica e con persone eccellenti". Sicuramente lo aspetta un grande lavoro. Deve lavorare sodo e gli auguro buona fortuna".