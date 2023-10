Axel Bassani para a Kawasaki - Rea não foi informado

A mudança de Jonathan Rea para a Yamaha para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foi uma bomba. Quando se tratou de contratar o seu sucessor, o campeão do mundo recordista foi deixado no escuro.

Com Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, dois dos três melhores pilotos de Superbike da atualidade estão a mudar de frente para a próxima temporada. Ainda mais surpreendente do que a saída de Razgatlioglu da Yamaha foi a saída de Rea da Kawasaki - desde 2015, a extensão do contrato tinha sido uma formalidade, seis títulos de campeão mundial e 104 vitórias tinham sido conquistados em conjunto e a relação do norte-irlandês com a equipa era considerada inabalável.

Mas em 2023, Rea só conseguiu duas vitórias até agora e está 216 pontos (!) atrás do líder Álvaro Bautista (Ducati) e 156 pontos atrás de Razgatlioglu no segundo lugar do Campeonato do Mundo. Quando se tornou claro que a Kawasaki não iria trazer uma nova ZX-10RR para 2024, o irlandês do norte pegou nos seus calcanhares.

Como sucessor, a Kawasaki optou por não ter um piloto vencedor estabelecido, mas confiou na juventude com Axel Bassani. O jovem de 24 anos é o melhor piloto privado e ocupa o quinto lugar uma reunião antes do final da época. Em 29 de setembro, o acordo com Bassani tornou-se oficial.

"Soube apenas uma hora antes, quando o chefe de equipa me enviou uma mensagem", disse Rea ao WorldSBK. "Andar numa equipa de fábrica é uma boa oportunidade para ele. Vi-o no paddock e disse-lhe: 'Vais ter uma grande equipa! É uma equipa muito boa e com pessoas excelentes". Ele tem um grande trabalho pela frente, de certeza. Tem de trabalhar muito e desejo-lhe boa sorte".