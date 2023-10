Remy Gardner (25): "Veo un futuro brillante en el Campeonato del Mundo de SBK".

Como Campeón del Mundo de Moto2 en 2021 y piloto de MotoGP, las expectativas eran altas para Remy Gardner en su primera temporada en el Campeonato del Mundo de Superbike. Pero al principio de la temporada, el piloto de 25 años seguía teniendo algunas dificultades y se veía eclipsado por su compañero de equipo Dominique Aegerter.

Eso ha cambiado entretanto: En Portimão, con sextos puestos en la primera carrera y en la Superpole, su mejor encuentro de SBK hasta la fecha, Gardner superó al suizo en la clasificación general y llega al final de temporada en Jerez, el último fin de semana de octubre, en décima posición en el Campeonato del Mundo.

El australiano no se arrepiente lo más mínimo de su decisión de pasarse al equipo privado Yamaha GRT en el Campeonato del Mundo casi de serie. "Francamente, estoy muy contento aquí", aseguró Remy. "Me gusta pilotar la moto: puedes pilotar como un piloto normal. En estas motos no tienes que ser como un robot para pilotarlas, como en la moto de GP, siempre como sobre raíles. Es bastante agradable".

A Gardner también le gusta el formato con más carreras en el fin de semana, pero menos reuniones. "También es agradable poder pasar un poco más de tiempo en casa y hacer otras cosas divertidas. Veo un futuro brillante aquí en el paddock de Superbike", dijo el piloto de Yamaha. "Espero que el año que viene sea realmente bueno. Podemos hacer una temporada muy fuerte. Ahora mismo estamos trabajando precisamente para eso, intentando conseguir una buena base para 2024. Tenemos que mejorar nuestro ritmo y, sobre todo, nuestra clasificación. Eso es algo con lo que todavía estoy luchando".

Gardner renovó su contrato con Yamaha a principios de septiembre para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Su compañero de equipo volverá a ser Dominique Aegerter.