Remy Gardner (25 ans) : "Je vois un brillant avenir dans le championnat du monde SBK".

En tant que champion du monde Moto2 en 2021 et pilote MotoGP, les attentes envers Remy Gardner étaient élevées pour sa première saison en championnat du monde Superbike. Mais en début de saison, le pilote de 25 ans a eu un peu de mal et est resté dans l'ombre de son coéquipier Dominique Aegerter.

Cela a changé entre-temps : À Portimão, son meilleur meeting SBK jusqu'à présent avec des sixièmes places en première course et en course de superpole, Gardner a dépassé le Suisse au classement général et aborde la finale de la saison à Jerez le dernier week-end d'octobre en tant que dixième du championnat du monde.

L'Australien ne regrette pas le moins du monde sa décision de rejoindre le team privé Yamaha GRT pour le championnat du monde proche de la série. "Franchement, je suis vraiment heureux ici", a assuré Remy. "J'aime piloter cette moto - on peut la conduire comme un pilote normal. Sur ces motos, il n'est pas nécessaire d'être un robot pour pouvoir, comme sur une moto de GP, la conduire toujours comme sur des rails. C'est plutôt sympa !"

Le format avec plus de courses le week-end, mais moins de meetings, plaît également à Gardner. "C'est tout simplement agréable de pouvoir passer un peu plus de temps à la maison et de faire d'autres choses amusantes. Je vois un avenir brillant ici dans le paddock Superbike", a déclaré le pilote Yamaha. "J'espère que l'année prochaine sera vraiment bonne. Nous pouvons avoir une saison vraiment forte. Pour l'instant, nous travaillons dans ce sens, en essayant d'obtenir une bonne base pour 2024. Nous devons améliorer notre rythme et surtout les qualifications. C'est une chose avec laquelle je me bats encore".

Gardner a prolongé son contrat avec Yamaha début septembre pour le championnat du monde Superbike 2024. Son coéquipier sera à nouveau Dominique Aegerter.