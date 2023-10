Remy Gardner (25): "Vedo un futuro brillante nel campionato mondiale SBK".

Dopo una stagione deludente in MotoGP, Remy Gardner è passato alla GRT Yamaha nel paddock del Campionato Mondiale Superbike per il 2023. L'australiano si sente ben accudito sotto ogni punto di vista.

In qualità di Campione del Mondo Moto2 e pilota MotoGP nel 2021, le aspettative erano alte per Remy Gardner nella sua prima stagione nel Campionato Mondiale Superbike. All'inizio della stagione, però, il 25enne ha faticato un po' ed è stato messo in ombra dal suo compagno di squadra Dominique Aegerter.

Nel frattempo la situazione è cambiata: A Portimão, con il sesto posto nella prima gara e nella Superpole, il suo miglior incontro SBK finora, Gardner ha superato lo svizzero nella classifica generale e si presenta al finale di stagione a Jerez, l'ultimo fine settimana di ottobre, al decimo posto nel Campionato del Mondo.

L'australiano non rimpiange affatto la sua decisione di passare al team privato Yamaha GRT nel prossimo campionato mondiale di serie. "Francamente, sono molto felice qui", ha assicurato Remy. "Mi piace guidare la moto - si può guidare come un pilota normale. Su queste moto non devi essere come un robot per guidarle, come sulla moto da GP, sempre come su rotaie. È molto bello!".

A Gardner piace anche il formato con più gare nel fine settimana, ma meno incontri. "È anche bello poter passare un po' più di tempo a casa e fare altre cose divertenti. Vedo un futuro brillante qui nel paddock della Superbike", ha detto il pilota della Yamaha. "Spero che il prossimo anno sia davvero buono. Possiamo fare una stagione davvero forte. In questo momento stiamo lavorando proprio per questo, cercando di ottenere una buona base per il 2024. Dobbiamo migliorare il nostro ritmo e soprattutto le nostre qualifiche. È una cosa con cui sto ancora lottando".

Gardner ha rinnovato il suo contratto con la Yamaha all'inizio di settembre per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Il suo compagno di squadra sarà ancora Dominique Aegerter.