Remy Gardner (25): "Vejo um futuro brilhante no Campeonato do Mundo de SBK".

Depois de uma época dececionante no MotoGP, Remy Gardner mudou-se para a GRT Yamaha no paddock do Campeonato do Mundo de Superbike para 2023. O australiano sente-se muito bem tratado aqui em todos os aspectos.

Como Campeão Mundial de Moto2 de 2021 e piloto de MotoGP, as expectativas eram altas para Remy Gardner em sua primeira temporada no Campeonato Mundial de Superbike. Mas no início da temporada, o jovem de 25 anos ainda lutou um pouco e foi ofuscado pelo seu companheiro de equipa Dominique Aegerter.

Entretanto, isso mudou: Em Portimão, com os sextos lugares na primeira corrida e na corrida da Superpole, o seu melhor encontro SBK até agora, Gardner ultrapassou o suíço na classificação geral e vai para o final da época em Jerez, no último fim de semana de outubro, em décimo lugar no Campeonato do Mundo.

O australiano não lamenta nem um pouco a sua decisão de mudar para a equipa privada Yamaha GRT no campeonato do mundo de quase série. "Francamente, estou muito feliz aqui", assegurou Remy. "Gosto de pilotar a moto - podes pilotá-la como um piloto normal. Nestas motos não é preciso ser um robô para a pilotar, como na moto de GP, é sempre como nos carris. É bastante agradável!"

Gardner também gosta do formato com mais corridas no fim de semana, mas menos reuniões. "Também é bom poder passar um pouco mais de tempo em casa e fazer outras coisas divertidas. Vejo um futuro brilhante aqui no paddock de Superbike", disse o piloto da Yamaha. "Espero que o próximo ano seja muito bom. Podemos ter uma época muito forte. Neste momento estamos a trabalhar exatamente para isso, tentando obter uma boa base para 2024. Temos de melhorar o nosso ritmo e, especialmente, a nossa qualificação. É uma coisa com que ainda estou a lutar."

Gardner renovou o seu contrato com a Yamaha no início de setembro para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. O seu companheiro de equipa será novamente Dominique Aegerter.