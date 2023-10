Álvaro Bautista (Ducati) : Le régime, c'était hier

Lorsque la FIM a communiqué mercredi des changements dans le règlement du championnat du monde Superbike 2024, le soulagement était palpable chez les adversaires d'Álvaro Bautista. L'Espagnol est le pilote le plus petit et le plus léger, l'accélération supérieure de sa Ducati a été attribuée à ce fait. Le poids total combiné doit réduire au minimum la différence avec des pilotes plus lourds comme Scott Redding (BMW) ou Danilo Petrucci (Ducati).

Comme son nom l'indique, le poids total combiné est calculé en additionnant le poids de la moto et celui du pilote, avec un poids minimum pour la moto comme jusqu'à présent. Si le poids total fixé n'est pas atteint, un poids supplémentaire doit être ajouté. L'emplacement du lest doit être présenté et approuvé dans le cadre du contrôle technique obligatoire.

Bautista affirme avec véhémence que son faible poids présente plus d'inconvénients que d'avantages. Le pilote de 38 ans a réagi à l'annonce du nouveau règlement en publiant une contribution ironique sur les médias sociaux. L'image veut sans doute dire que le régime, c'était hier !