Álvaro Bautista (Ducati): A dieta foi ontem

É claro quem é que o peso total combinado nos regulamentos do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 vai afetar. Para o 24 vezes vencedor da época, Álvaro Bautista (Ducati), isto também tem um lado positivo.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Quando a FIM comunicou as alterações aos regulamentos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, na quarta-feira, o alívio era palpável entre os adversários de Álvaro Bautista. O espanhol é o piloto mais pequeno e mais leve, e a aceleração superior da sua Ducati foi atribuída a este facto. O peso total combinado deverá reduzir ao mínimo a diferença para os pilotos mais pesados como Scott Redding (BMW) ou Danilo Petrucci (Ducati).

Como o nome sugere, o peso total combinado é calculado somando a mota e o piloto, aplicando-se um peso mínimo à mota, tal como anteriormente. Se o peso total for inferior ao mínimo estipulado, deve ser adicionado peso adicional. A colocação do lastro deve ser apresentada e aprovada durante a inspeção técnica obrigatória.

Bautista afirma com veemência que o seu baixo peso tem mais desvantagens do que vantagens. O piloto de 38 anos reagiu ao anúncio dos novos regulamentos com um post irónico nas redes sociais. A imagem deve querer dizer: A dieta foi ontem!