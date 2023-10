Lorenzo Baldassarri (Yamaha) : Retour en Moto2

Après la saison 2021, Lorenzo Baldassarri est passé du Moto2 au paddock du championnat du monde proche de la série. Le week-end prochain, l'Italien sera de retour et troquera sa Yamaha R1 contre une Fantic-Kalex.

Entre 2014 et 2021, Lorenzo Baldassarri a couru en Moto2. Cinquième du championnat du monde en 2018, le pilote de 26 ans a réalisé sa meilleure saison. Mais avec seulement trois points au championnat du monde lors de sa dernière année, l'Italien n'a pas trouvé de nouvelle équipe et a rejoint le team Yamaha Evan Bros en championnat du monde Supersport. Avec quatre victoires, 16 podiums et une place de vice-champion (derrière Dominique Aegerter), il a gagné avec GMT94 Yamaha sa promotion au championnat du monde Superbike 2023.

Mais de tous les rookies, c'est Baldassarri qui a le plus de mal. Il n'est entré dans les points que lors de dix courses sur 33, la 12e place lors de la course Superpole de Misano étant son meilleur résultat. Parmi les participants permanents, le pilote Yamaha est le dernier à un meeting de la fin de la saison avec 15 points, soit la 19e place au championnat du monde. Pour 2024, Baldassarri n'a pas encore reçu d'offre pour le championnat du monde Superbike.

C'est alors qu'une offre de Fantic est arrivée à point nommé pour remplacer Celestino Vietti, blessé, lors du meeting Moto2 sur le circuit de Mandalika. Le contact a été établi par l'intermédiaire du technicien en chef Jairo Carriles, avec lequel Baldassarri a fêté cinq victoires dans la catégorie GP moyenne. Pour l'Italien, c'est une bonne occasion de rappeler son nom dans le paddock du MotoGP.

"Je remercie Fantic pour cette opportunité et je suis impatient de la saisir", a déclaré Baldassarri. "Je vais pousser fort et faire de mon mieux pour obtenir le meilleur résultat possible. Ce sera un week-end chaud en Indonésie, alors nous verrons si nous pouvons pousser ou progresser dans les premiers tours".