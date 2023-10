Lorenzo Baldassarri (Yamaha): Ritorno in Moto2

Lorenzo Baldassarri ha corso in Moto2 tra il 2014 e il 2021 e si è classificato quinto nel Campionato del Mondo 2018, la sua migliore stagione. Ma con soli tre punti in campionato nel suo ultimo anno, l'italiano non è riuscito a trovare una nuova squadra ed è passato al team Yamaha Evan Bros nel campionato mondiale Supersport. Con quattro vittorie, 16 podi e il secondo posto (dietro a Dominique Aegerter), si è guadagnato la promozione al Campionato mondiale Superbike 2023 con GMT94 Yamaha.

Ma tra tutti i debuttanti, Baldassarri è quello che ha faticato di più. È andato a punti solo in dieci delle 33 gare disputate, con il 12° posto nella Superpole di Misano come miglior piazzamento. Tra i contendenti permanenti, il pilota della Yamaha è in coda con 15 punti come 19° WRC, a un incontro dalla fine della stagione. Baldassarri non ha ancora ricevuto un'offerta per il campionato mondiale Superbike del 2024.

L'offerta di Fantic è arrivata al momento giusto per sostituire l'infortunato Celestino Vietti nella Moto2 sul circuito di Mandalika. Il contatto è avvenuto tramite il capotecnico Jairo Carriles, con il quale Baldassarri ha festeggiato cinque vittorie nella categoria intermedia del GP. Per l'italiano si tratta di una buona occasione per farsi ricordare nel paddock della MotoGP.

"Ringrazio Fantic per l'opportunità e non vedo l'ora di coglierla", ha detto Baldassarri. "Spingerò al massimo e farò del mio meglio per ottenere il miglior risultato possibile. Sarà un weekend caldo in Indonesia, quindi vedremo se riusciremo a spingere o a progredire nei primi turni".