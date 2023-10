Lorenzo Baldassarri (Yamaha): Regresso à Moto2

Lorenzo Baldassarri correu na Moto2 entre 2014 e 2021 e terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo de 2018, a sua melhor época. Mas com apenas três pontos no campeonato no seu último ano, o italiano não conseguiu encontrar uma nova equipa e mudou para a equipa Yamaha Evan Bros no Campeonato do Mundo de Supersport. Com quatro vitórias, 16 pódios e como vice-campeão (atrás de Dominique Aegerter), ganhou a promoção para o Campeonato Mundial de Superbike de 2023 com a GMT94 Yamaha.

Mas de todos os estreantes, Baldassarri foi o que teve mais dificuldades. Só conseguiu chegar aos pontos em dez das 33 corridas, sendo o 12º lugar na corrida da Superpole em Misano a sua melhor classificação. Entre os concorrentes permanentes, o piloto da Yamaha ocupa o último lugar com 15 pontos no 19º lugar do WRC, a um encontro do final da época. Baldassarri ainda não recebeu qualquer proposta para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Por isso, a oferta da Fantic veio na altura certa para substituir o lesionado Celestino Vietti no encontro de Moto2 no Circuito de Mandalika. O contacto surgiu através do chefe técnico Jairo Carriles, com quem Baldassarri celebrou cinco vitórias na categoria intermédia GP. Para o italiano, esta é uma boa oportunidade para fazer com que o seu nome seja recordado no paddock de MotoGP.

"Agradeço à Fantic pela oportunidade e mal posso esperar para a aproveitar", disse Baldassarri. "Vou esforçar-me ao máximo e dar o meu melhor para obter o melhor resultado possível. Vai ser um fim de semana quente na Indonésia, por isso vamos ver se conseguimos pressionar ou progredir nas primeiras rondas."