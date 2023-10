Sorprendente giro de los acontecimientos: El futuro de Michael Rinaldi está fijado

Michael Rinaldi corrió durante tres años en el equipo oficial de Ducati Aruba.it y durante este tiempo consiguió cuatro victorias y 20 podios. El piloto de 27 años es el único, además de las tres primeras figuras Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) y Jonathan Rea (Kawasaki), que ha ganado una carrera desde 2022. Pero para Ducati eso es demasiado poco, Rinaldi siempre tuvo problemas con la presión y sus resultados a veces no estaban a la altura de su indudable talento. Por eso, el Campeón del Mundo de Supersport Nicolo Bulega tendrá la oportunidad de pilotar junto a Bautista el próximo año.

Desde mediados de julio, la dirección de Rinaldi ha estado escrutando las prometedoras posibilidades para 2024. Durante mucho tiempo, el piloto de Rimini había aspirado a un puesto en el equipo oficial de Honda, pero las cosas seguirán ahí con Iker Lecuona y Xavi Vierge.

Las conversaciones con Yamaha Europa y el equipo Puccetti estaban muy avanzadas. Habría recibido un contrato de fábrica de Yamaha y tendría buenas perspectivas allí, pero se le habría colocado en el equipo GMT94.

Puccetti habría estado muy tentado por un paso a Ducati, pero Kawasaki hizo al equipo una oferta interesante y prometió motos de fábrica para 2024. Kawasaki no quería a Rinaldi en el equipo de fábrica y Axel Bassani, que venía de Motocorsa Ducati, fue elegido en su lugar. Así que no es de extrañar que una ZX-10RR en el equipo Puccetti no sea la primera opción para Michael Ruben.

Rinaldi optó por la opción más prometedora desde el punto de vista deportivo, ¡y se queda con Ducati!



La última plaza que quedaba disponible era en el equipo Motocorsa. El propietario Lorenzo Mauri había anunciado en Portimao que quería probar con dos pilotos en el primer test invernal en Jerez a principios de noviembre, SPEEDWEEK.com supo que se refería a Philipp Öttl y Loris Baz.

Ahora, sorprendentemente, las tornas han cambiado y Mauri ha llegado a un acuerdo con Rinaldi, también gracias a su patrocinador Aruba. Encantador para ambas partes: Con Rinaldi, el jefe del equipo consigue un piloto que tiene las mejores conexiones con la fábrica de Bolonia y también con el equipo oficial. Y el pentacampeón puede seguir pilotando la moto más rápida de la categoría, que conoce a la perfección después de cinco años. Bassani ha subido al podio seis veces en sus tres años con el equipo, y como piloto privado ha terminado entre los seis primeros en la friolera de 41 ocasiones.

Rinaldi tiene las ideas claras para 2024: "Sabemos lo fuerte que es el paquete Ducati. Cuando me subo a una Ducati en otro equipo, sé lo que podemos hacer. Sabemos que en las últimas temporadas los tres primeros -Johnny, Toprak y Álvaro- marcaron la diferencia porque son pilotos difíciles de batir. Quiero unirme al trío de titanes y espero tener un sitio para batirles de nuevo el año que viene".

Pilotos y equipos para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024:

Ducati:

Aruba. it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94



Honda:

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR).

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT :Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Fat = confirmado oficialmente