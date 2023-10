Un revirement de situation surprenant : L'avenir de Michael Rinaldis est fixé

Michael Rinaldi a couru trois ans dans l'équipe d'usine Ducati Aruba.it et a remporté quatre victoires et 20 podiums durant cette période. Le pilote de 27 ans est le seul, avec les trois figures de proue Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Jonathan Rea (Kawasaki), à avoir gagné une course depuis 2022. Mais pour Ducati, c'est trop peu, Rinaldi a toujours lutté contre la pression et ses résultats sont parfois restés en deçà de son talent indiscutable. C'est pourquoi l'année prochaine, le champion du monde Supersport Nicolo Bulega aura la chance de rouler aux côtés de Bautista.

Depuis la mi-juillet, le management de Rinaldi examinait à la loupe les possibilités prometteuses pour 2024. L'homme de Rimini a longtemps espéré une place dans l'équipe d'usine Honda, mais c'est là que les choses vont se passer avec Iker Lecuona et Xavi Vierge.

Les discussions avec Yamaha Europe et le team Puccetti étaient bien avancées. Il aurait certes obtenu un contrat d'usine de Yamaha et y aurait eu de bonnes perspectives d'avenir, mais il aurait été placé dans l'équipe GMT94.

Puccetti aurait été très tenté par un passage chez Ducati, mais Kawasaki a fait une offre intéressante à l'équipe et lui a fait miroiter des machines d'usine pour 2024. Dans l'équipe d'usine, Kawasaki ne voulait pas de Rinaldi et a choisi à la place Axel Bassani, venu de Motocorsa Ducati. Il n'est donc pas étonnant qu'une ZX-10RR dans l'équipe Puccetti ne soit pas le premier choix de Michael Ruben.

Rinaldi a opté pour l'option la plus prometteuse sur le plan sportif - et reste chez Ducati !



La dernière place encore disponible se trouvait dans l'équipe Motocorsa. Le propriétaire Lorenzo Mauri avait annoncé à Portimao qu'il souhaitait tester deux pilotes lors des premiers essais hivernaux à Jerez début novembre. SPEEDWEEK.com a appris qu'il parlait de Philipp Öttl et de Loris Baz.

Aujourd'hui, le vent a tourné et Mauri a trouvé un accord avec Rinaldi, notamment grâce à son sponsor Aruba. Un accord intéressant pour les deux parties : Avec Rinaldi, le chef d'équipe obtient un pilote qui dispose des meilleures relations avec l'usine de Bologne et l'équipe d'usine. Et le quintuple vainqueur de courses peut continuer à piloter la moto la plus rapide du peloton, qu'il connaît par cœur après cinq ans. Au cours de ses trois années passées au sein de l'équipe, Bassani est monté six fois sur le podium et s'est hissé 41 fois dans le top 6 en tant que pilote privé.

Rinaldi a des idées claires pour 2024 : "Nous savons à quel point le package de Ducati est fort. Quand je conduis une Ducati dans une autre équipe, je sais ce que nous pouvons faire. Nous savons que ces dernières saisons, les trois premiers - Johnny, Toprak et Alvaro - ont fait la différence, car ce sont des pilotes difficiles à battre. Je veux rejoindre le trio de titans et j'ai hâte d'avoir une place pour les battre à nouveau l'année prochaine".

Pilotes et équipes du championnat du monde de Superbike 2024 :

Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing :

GMT94 :



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE :



BMW :

Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti :

Orelac :

Pedercini :



Gras = officiellement confirmé