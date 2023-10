Sorprendente colpo di scena: Il futuro di Michael Rinaldi è fissato

Michael Rinaldi ha corso per tre anni nel Ducati factory team Aruba.it e in questo periodo ha conquistato quattro vittorie e 20 podi. Il 27enne è l'unico, oltre ai tre protagonisti Alvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) ad aver vinto una gara dal 2022. Ma per la Ducati è troppo poco, Rinaldi ha sempre faticato a reggere la pressione e i suoi risultati sono stati talvolta inferiori al suo indubbio talento. Ecco perché il campione del mondo Supersport Nicolo Bulega avrà la possibilità di correre al fianco di Bautista il prossimo anno.

Da metà luglio, il management di Rinaldi sta vagliando le promettenti possibilità per il 2024. Per molto tempo, il riminese ha sperato in un posto nel team ufficiale Honda, ma le cose continueranno con Iker Lecuona e Xavi Vierge.

I colloqui con Yamaha Europe e il team Puccetti erano a buon punto. Puccetti avrebbe ricevuto un contratto con la Yamaha e avrebbe avuto buone prospettive, ma sarebbe stato inserito nel Team GMT94.

Puccetti sarebbe stato molto tentato da un passaggio alla Ducati, ma la Kawasaki gli fece un'offerta interessante e gli promise moto di serie per il 2024. Kawasaki non ha voluto Rinaldi nel team ufficiale e al suo posto è stato scelto Axel Bassani, proveniente dalla Motocorsa Ducati. Non sorprende quindi che una ZX-10RR nel team Puccetti non sia la prima scelta di Michael Ruben.

Rinaldi ha optato per l'opzione più promettente dal punto di vista sportivo - e rimane in Ducati!



L'ultimo posto ancora disponibile era nel team Motocorsa. Il proprietario Lorenzo Mauri aveva annunciato a Portimao di voler provare due piloti al primo test invernale di Jerez all'inizio di novembre; SPEEDWEEK.com ha appreso che si trattava di Philipp Öttl e Loris Baz.

Ora la situazione è sorprendentemente cambiata e Mauri ha raggiunto un accordo con Rinaldi, anche grazie al suo sponsor Aruba. Un affare per entrambe le parti: Con Rinaldi, il team boss ottiene un pilota che ha i migliori collegamenti con la fabbrica di Bologna e anche con la squadra ufficiale. E il cinque volte vincitore di una gara può continuare a guidare la moto più veloce del settore, che conosce bene dopo cinque anni. Bassani è salito sul podio sei volte nei suoi tre anni con la squadra, mentre da privato è arrivato nei primi sei ben 41 volte.

Rinaldi ha le idee chiare per il 2024: "Sappiamo quanto sia forte il pacchetto Ducati. Quando ho guidato una Ducati in un'altra squadra, so cosa possiamo fare. Sappiamo che nelle ultime stagioni i primi tre - Johnny, Toprak e Alvaro - hanno fatto la differenza perché sono piloti difficili da battere. Voglio unirmi a questo trio di titani e non vedo l'ora di avere un posto per batterli di nuovo l'anno prossimo".

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR).

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Grassi = confermato ufficialmente