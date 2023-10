Uma reviravolta surpreendente: O futuro de Michael Rinaldi está decidido

Michael Rinaldi rodou durante três anos na equipa de fábrica da Ducati, Aruba.it, e durante esse tempo conquistou quatro vitórias e 20 subidas ao pódio. O piloto de 27 anos é o único, para além dos três líderes Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki), a vencer uma corrida desde 2022. Mas para a Ducati isso é muito pouco, Rinaldi sempre lutou com a pressão e seus resultados às vezes ficaram aquém de seu talento indiscutível. É por isso que o Campeão do Mundo de Supersport, Nicolo Bulega, terá a oportunidade de correr ao lado de Bautista no próximo ano.

Desde meados de julho, a direção da Rinaldi tem vindo a analisar as possibilidades promissoras para 2024. Durante muito tempo, o homem de Rimini esperou um lugar na equipa de fábrica da Honda, mas as coisas vão continuar lá com Iker Lecuona e Xavi Vierge.

As conversações com a Yamaha Europa e a equipa Puccetti estavam bem avançadas. Puccetti teria recebido um contrato de fábrica da Yamaha e teria boas perspectivas lá, mas teria sido colocado na equipa GMT94.

Puccetti teria sido muito tentado por uma mudança para a Ducati, mas a Kawasaki fez uma oferta interessante à equipa e prometeu motos de fábrica para 2024. A Kawasaki não queria Rinaldi na equipa de fábrica e Axel Bassani, que tinha vindo da Motocorsa Ducati, foi o escolhido. Por isso, não é surpreendente que uma ZX-10RR na equipa Puccetti não seja a primeira escolha de Michael Ruben.

Rinaldi optou pela opção mais promissora do ponto de vista desportivo - e fica com a Ducati!



O último lugar ainda disponível era na equipa Motocorsa. O proprietário Lorenzo Mauri tinha anunciado em Portimão que queria testar dois pilotos no primeiro teste de inverno em Jerez, no início de novembro, e a SPEEDWEEK.com soube que ele estava a falar de Philipp Öttl e Loris Baz.

Agora, surpreendentemente, a maré mudou e Mauri chegou a um acordo com Rinaldi - também por causa do seu patrocinador Aruba. Encantador para ambas as partes: Com Rinaldi, o chefe de equipa recebe um piloto que tem as melhores ligações à fábrica em Bolonha e também à equipa de fábrica. E o pentacampeão pode continuar a pilotar a mota mais rápida da competição, que conhece bem ao fim de cinco anos. Bassani subiu ao pódio seis vezes nos seus três anos com a equipa e, como piloto privado, terminou entre os seis primeiros por 41 vezes.

Rinaldi tem ideias claras para 2024: "Sabemos o quão forte é o pacote Ducati. Quando corro com uma Ducati noutra equipa, sei o que podemos fazer. Sabemos que nas últimas épocas os 3 primeiros - Johnny, Toprak e Alvaro - fizeram a diferença porque são pilotos difíceis de bater. Quero juntar-me ao trio de titãs e estou ansioso por ter um lugar para os vencer novamente no próximo ano."

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR).

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Fat = oficialmente confirmado