A pesar de la confusión en MotoGP: Ahora el dúo Honda está en su sitio

Ya en agosto, SPEEDWEEK.com informó de que Honda Racing Corporation, responsable de todas las apariciones de fábrica del mayor fabricante de motos, ampliaría los contratos con los dos pilotos de fábrica de Superbike, Iker Lecuona y Xavi Vierge.

Pero como el gigante de MotoGP Marc Márquez hizo esperar a Honda durante meses con su decisión de pasar a un equipo Ducati en 2024, nada estaba escrito en piedra. A falta de pilotos fuertes disponibles, Honda se planteó en ocasiones traer a Lecuona de vuelta al Mundial de MotoGP. El español fue utilizado como sustituto en cinco ocasiones este año, pero no consiguió sumar ningún punto y no impresionó a nadie con sus actuaciones.

La idea de tener a Iker Lecuona pilotando en el glorioso equipo oficial Repsol Honda en 2024 junto al excampeón del mundo Joan Mir, como mínimo, revuelve el estómago a los directivos responsables. Para el jefe del equipo LCR Honda, Lucio Cecchinello, y sus patrocinadores, Lecuona tampoco es atractivo.

Por lo tanto, HRC está buscando otra solución y ha puesto sus ojos en el piloto de RNF-Aprilia Miguel Oliveira. El CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, y el director del equipo RNF, Razlan Razali, negaron rotundamente los rumores de cambio sobre Oliveira el jueves antes del GP de Mandalika cuando fueron preguntados por SPEEDWEEK.com. Miguel tiene un contrato hermético, subrayaron.

Pero para HRC, la cuestión de Oliveira no está fuera de la mesa. Tampoco para el seis veces ganador de MotoGP. Preguntado el pasado fin de semana si estaba de acuerdo con Rivola y Razali y tendría que pilotar realmente para Aprilia en 2024, Oliveira dijo escuetamente: "No, eso no es cierto".

A Oliveira le tienta la idea de fichar por Repsol Honda, donde podría cobrar entre 3 y 5 millones de euros anuales e incluso comprar su salida de Aprilia. Hay un montón de ejemplos de contratos rescindidos en el Campeonato del Mundo de MotoGP; más recientemente, el campeón récord de Superbike Jonathan Rea fue noticia cuando firmó con Yamaha para 2024 a pesar de tener un contrato en vigor con Kawasaki.

Ahora que Lecuona ya no es una opción para Honda en la categoría de MotoGP, el camino está despejado para que permanezca en el equipo oficial de Superbike, donde correrá junto a su compatriota Xavi Vierge por tercera temporada.

"No estoy involucrado en la planificación de MotoGP", dijo Leon Camier, director del equipo HRC Superbike, a SPEEDWEEK.com. "Nuestro objetivo siempre ha sido continuar con ambos pilotos".



Esto significa que las 14 motos de fábrica de los cinco fabricantes BMW, Ducati, Honda, Kawasaki y Yamaha se han llenado para 2024.

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Pata Yamaha Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)



Honda : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



BMW Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)