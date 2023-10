Malgré la confusion en MotoGP, le duo Honda est désormais en place

Dès le mois d'août, SPEEDWEEK.com a annoncé que la Honda Racing Corporation, responsable de toutes les représentations d'usine du plus grand constructeur de motos, allait prolonger les contrats des deux pilotes d'usine Superbike Iker Lecuona et Xavi Vierge.

Mais comme le géant du MotoGP Marc Marquez a fait attendre Honda pendant des mois avec sa décision de rejoindre une équipe Ducati en 2024, rien n'a été gravé dans le marbre. Faute de pilotes solides disponibles, Honda a parfois envisagé de faire revenir Lecuona dans le championnat du monde MotoGP. L'Espagnol y a fait cinq apparitions cette année en tant que remplaçant, mais il n'a pas marqué de points et ses performances n'ont fait rêver personne.

Pour les managers responsables, l'idée de faire courir Iker Lecuona en 2024 aux côtés de l'ex-champion du monde Joan Mir dans la glorieuse équipe d'usine Repsol-Honda fait pour le moins mal au ventre. Pour le directeur de l'équipe LCR-Honda Lucio Cecchinello et ses sponsors, Lecuona n'est pas non plus attrayant.

Le HRC cherche donc une autre solution - et a jeté son dévolu sur le pilote RNF-Aprilia Miguel Oliveira. Interrogés par SPEEDWEEK.com jeudi dernier avant le GP de Mandalika, le CEO d'Aprilia Racing Massimo Rivola et le directeur général de l'équipe RNF Razlan Razali ont vivement démenti les rumeurs de changement concernant Oliveira. Miguel a un contrat en béton, a-t-on souligné.

Mais pour le HRC, le sujet Oliveira n'est pas écarté. Et pour le sextuple vainqueur du MotoGP non plus. Interrogé le week-end dernier sur le fait de savoir s'il était d'accord avec Rivola et Razali et s'il devait effectivement rouler chez Aprilia en 2024, Oliveira a déclaré de manière lapidaire : "Non, ce n'est pas vrai".

Oliveira est tenté par un transfert chez Repsol Honda, où il pourrait percevoir un salaire annuel de 3 à 5 millions d'euros et même racheter sa liberté auprès d'Aprilia. Les exemples de contrats résiliés dans le championnat du monde MotoGP sont légion, le champion du monde Superbike Jonathan Rea a récemment fait la une des journaux en signant chez Yamaha pour 2024 malgré un contrat valable avec Kawasaki.

Lecuona n'étant plus une option pour Honda dans la catégorie MotoGP, la voie est libre pour qu'il reste dans l'équipe d'usine Superbike, où il disputera sa troisième saison aux côtés de son compatriote espagnol Xavi Vierge.

"Je ne suis pas impliqué dans la planification du MotoGP", a déclaré le team manager HRC Superbike Leon Camier à SPEEDWEEK.com. "Notre objectif a toujours été de continuer avec les deux pilotes".



Les 14 machines d'usine des cinq constructeurs BMW, Ducati, Honda, Kawasaki et Yamaha sont donc toutes occupées pour 2024.

Aruba.it Ducati : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Pata Yamaha Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT Yamaha : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)



Honda : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



BMW Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action BMW : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)