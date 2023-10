Nonostante la confusione della MotoGP: ora il duo Honda è al suo posto

Per mesi, il previsto passaggio di Marc Marquez, stella della Honda in MotoGP, alla Ducati ha paralizzato il mercato dei trasferimenti e gettato nel caos la casa giapponese. Ciò ha avuto ripercussioni anche sul team del Mondiale Superbike.

Ad agosto SPEEDWEEK.com aveva riportato la notizia che la Honda Racing Corporation, responsabile di tutte le apparizioni in fabbrica della più grande casa motociclistica, avrebbe prolungato i contratti con i due piloti ufficiali della Superbike Iker Lecuona e Xavi Vierge.

Ma poiché il gigante della MotoGP Marc Marquez ha fatto aspettare Honda per mesi con la sua decisione di passare a un team Ducati nel 2024, nulla è stato fissato nella pietra. In mancanza di piloti forti e disponibili, Honda ha talvolta preso in considerazione la possibilità di riportare Lecuona nel Campionato del Mondo MotoGP. Lo spagnolo è stato utilizzato come sostituto cinque volte quest'anno, ma non è riuscito a conquistare punti e non ha impressionato nessuno con le sue prestazioni.

L'idea di avere Iker Lecuona nel glorioso team Repsol Honda nel 2024 al fianco dell'ex campione del mondo Joan Mir fa venire il voltastomaco ai dirigenti responsabili. Anche per il boss del team LCR Honda Lucio Cecchinello e per i suoi sponsor, Lecuona non è allettante.

HRC sta quindi cercando un'altra soluzione e ha messo gli occhi sul pilota della RNF-Aprilia Miguel Oliveira. L'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola e il direttore del team RNF Razlan Razali hanno negato con forza le voci di scambio su Oliveira giovedì prima del GP di Mandalika, quando sono stati interpellati da SPEEDWEEK.com. Miguel ha un contratto a prova di bomba, hanno sottolineato.

Ma per HRC la questione Oliveira non è fuori discussione. E nemmeno per il sei volte vincitore della MotoGP. Alla domanda dello scorso fine settimana se fosse d'accordo con Rivola e Razali e se dovesse effettivamente correre per l'Aprilia nel 2024, Oliveira ha risposto sinteticamente: "No, non è vero".

Oliveira è tentato da un passaggio alla Repsol Honda, dove potrebbe incassare un compenso annuo da 3 a 5 milioni di euro e persino comprarsi l'uscita dall'Aprilia. Ci sono molti esempi di contratti rescissi nel Campionato del Mondo MotoGP; recentemente, il campione record della Superbike Jonathan Rea ha fatto notizia quando ha firmato con la Yamaha per il 2024 nonostante avesse un contratto valido con la Kawasaki.

Dato che Lecuona non è più un'opzione per la Honda nella classe MotoGP, è chiaro che rimarrà nel team Superbike, dove correrà al fianco dello spagnolo Xavi Vierge per la terza stagione.

"Non sono coinvolto nella pianificazione della MotoGP", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com Leon Camier, team manager HRC Superbike. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di continuare con entrambi i piloti".



Questo significa che tutte le 14 moto ufficiali dei cinque costruttori BMW, Ducati, Honda, Kawasaki e Yamaha sono state riempite per il 2024.

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Pata Yamaha Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



BMW Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)