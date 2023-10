Apesar da confusão no MotoGP: Agora a dupla da Honda está no lugar

Em agosto, a SPEEDWEEK.com noticiou que a Honda Racing Corporation, responsável por todas as equipas de fábrica do maior fabricante de motos, iria prolongar os contratos com os dois pilotos de fábrica de Superbike, Iker Lecuona e Xavi Vierge.

Mas como o gigante do MotoGP, Marc Marquez, deixou a Honda à espera durante meses com a sua decisão de se mudar para uma equipa Ducati em 2024, nada ficou decidido. Na falta de pilotos fortes disponíveis, a Honda chegou a considerar a hipótese de trazer Lecuona de volta ao Campeonato do Mundo de MotoGP. O espanhol foi utilizado como suplente cinco vezes este ano, mas não conseguiu marcar quaisquer pontos e não impressionou ninguém com as suas prestações.

A ideia de ter Iker Lecuona a correr na gloriosa equipa de fábrica da Repsol Honda em 2024, ao lado do antigo campeão mundial Joan Mir, é, no mínimo, uma ideia que deixa os responsáveis pela equipa doentes. Para o chefe de equipa da LCR Honda, Lucio Cecchinello, e para os seus patrocinadores, Lecuona também não é apelativo.

A HRC está, por isso, à procura de outra solução - e está de olho no piloto da RNF-Aprilia, Miguel Oliveira. O CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, e o chefe de equipa da RNF, Razlan Razali, negaram veementemente os rumores sobre a troca de Oliveira na quinta-feira, antes do GP de Mandalika, quando questionados pelo SPEEDWEEK.com. O Miguel tem um contrato estanque, sublinharam.

Mas para a HRC, a questão de Oliveira não está fora de questão. Nem para o seis vezes vencedor do MotoGP. Questionado no passado fim de semana se concordava com Rivola e Razali e se teria mesmo de correr pela Aprilia em 2024, Oliveira disse sucintamente: "Não, isso não é verdade".

Oliveira está tentado a mudar-se para a Repsol Honda, onde poderia receber uma taxa anual de 3 a 5 milhões de euros e até comprar a sua saída da Aprilia. Há muitos exemplos de contratos rescindidos no Campeonato do Mundo de MotoGP; mais recentemente, o campeão recordista de Superbike Jonathan Rea fez manchetes quando assinou com a Yamaha para 2024, apesar de um contrato válido com a Kawasaki.

Com Lecuona a deixar de ser uma opção para a Honda na classe de MotoGP, o caminho está livre para ele permanecer com a equipa de Superbike de fábrica, onde vai correr ao lado do também espanhol Xavi Vierge na terceira temporada.

"Não estou envolvido no planeamento do MotoGP," disse o diretor da equipa HRC Superbike, Leon Camier, ao SPEEDWEEK.com. "Sempre foi nosso objetivo continuar com ambos os pilotos."



Isso significa que todas as 14 motos de fábrica dos cinco fabricantes BMW, Ducati, Honda, Kawasaki e Yamaha foram preenchidas para 2024.

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)



Pata Yamaha Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT Yamaha: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



BMW Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)