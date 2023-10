Bautista : Honda aurait élargi l'horizon de Rinaldi

Michael Ruben Rinaldi a fait toute sa carrière en Superbike chez Ducati et restera fidèle au constructeur de Borgo Panigale en 2024. Alvaro Bautista estime qu'il aurait pu apprendre quelque chose ailleurs.

La star du MotoGP Marc Marquez ayant gardé le secret sur son avenir pendant des mois, le marché des transferts était bloqué. Chez Honda, il était question de faire revenir le pilote officiel Superbike Iker Lecuona dans la catégorie reine si Marquez se réfugiait chez Ducati - ce qui est devenu réalité par la suite.

Si les managers de la Honda Racing Corporation avaient décidé de faire ce choix, une place se serait libérée dans l'équipe d'usine Superbike. Tout le camp des pilotes SBK le savait, et de nombreux pilotes ont donc spéculé sur ce siège lucratif.

La meilleure chance aurait été Michael Rinaldi qui, après trois années passées dans l'équipe d'usine Ducati (4 victoires, 20 podiums), doit céder sa place à Nicolo Canepa, le champion Supersport en pleine ascension.

Mais Honda continuera dans le championnat du monde Superbike 2024 avec les deux pilotes actuels Xavi Vierge et Lecuona. En effet, lors des cinq apparitions de Lecuona en MotoGP cette saison en tant que pilote de réserve, les managers du HRC ont compris qu'il n'était pas l'homme idéal pour la glorieuse équipe Repsol. Le directeur de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cecchinello, ne veut pas non plus de lui.

Rinaldi a reçu des offres de Yamaha pour une place dans une équipe satellite et de Kawasaki Puccetti, mais il a opté pour l'option la plus prometteuse sur le plan sportif avec le team Motocorsa Ducati.

"Honda n'aurait pas été un mauvais choix pour lui", estime le champion du monde et leader du championnat Alvaro Bautista, qui a couru en 2020 et 2021 pour l'équipe d'usine du Japonais. "Honda est une grande usine, ils travaillent à l'amélioration de la moto".

Le pilote de 38 ans a fait le pas de Ducati à Honda, adouci par un salaire annuel colporté d'un million d'euros. Mais même le génial Bautista, qui a remporté 56 victoires et 83 podiums en trois ans sur la Ducati V4R, n'a pu décrocher que trois maigres troisièmes places sur la Honda. Bautista qualifie néanmoins ces deux années passées sur Honda d'instructives et est convaincu qu'il n'aurait pas sa classe actuelle sans l'expérience acquise à l'époque.

"La Honda se conduit très différemment de la Ducati", a raconté l'Espagnol à SPEEDWEEK.com. "L'objectif de Michael aurait dû être d'être le meilleur pilote Honda. Chez Honda, il pourrait apprendre davantage sur d'autres motos, pas seulement sur la Ducati. Il aurait alors une meilleure vision des différences dans ce paddock".

Rinaldi et son management ont laissé entendre à plusieurs reprises qu'ils auraient sauté le pas avec Honda. En effet, le poste n'aurait pas seulement été intéressant financièrement, le pilote de 27 ans serait également resté dans le cercle prestigieux des pilotes d'usine, ce qui l'aurait aidé lors de futures négociations.

Chez Motocorsa Ducati, il dispose en 2024 d'une moto capable de gagner - ce que Honda n'aurait pas pu lui offrir. Le fait qu'il n'ait pas obtenu de contrat HRC a donc aussi un côté positif pour Rinaldi.

Pilotes et équipes du championnat du monde Superbike 2024 :

Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing :

GMT94 :



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE :



BMW :

Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti :

Orelac :

Pedercini :



Gras = officiellement confirmé