Bautista: la Honda avrebbe allargato gli orizzonti di Rinaldi

Poiché la stella della MotoGP Marc Marquez ha tenuto segreto il suo futuro per mesi, il mercato dei trasferimenti è stato bloccato. Honda stava valutando la possibilità di riportare il pilota ufficiale della Superbike Iker Lecuona nella classe regina se Marquez fosse passato alla Ducati, cosa che poi è diventata realtà.

Se i dirigenti di Honda Racing Corporation avessero deciso di fare questo passo, ci sarebbe stato un posto vacante nella squadra ufficiale Superbike. L'intero paddock della SBK lo sapeva, e di conseguenza molti piloti speculavano su questo lucroso posto.

L'occasione migliore sarebbe stata Michael Rinaldi, che dopo tre anni nel team Ducati (4 vittorie, 20 podi) deve lasciare il posto all'emergente campione Supersport Nicolo Canepa.

Ma la Honda continuerà a partecipare al Campionato Mondiale Superbike 2024 con i due attuali piloti Xavi Vierge e Lecuona. Questo perché durante le cinque uscite di Lecuona in MotoGP in questa stagione come pilota sostituto , i dirigenti HRC hanno capito che non è l'uomo giusto per il glorioso team Repsol. E non lo vuole nemmeno il boss del team LCR Honda Lucio Cecchinello.

Rinaldi aveva offerte dalla Yamaha per un posto in un team satellite e dalla Kawasaki Puccetti, ma ha optato per l'opzione più promettente in termini sportivi con il Team Motocorsa Ducati.

"La Honda non sarebbe stata una cattiva scelta per lui", afferma il campione del mondo e leader della classifica iridata Alvaro Bautista, che ha corso per il team factory giapponese nel 2020 e nel 2021. "Honda è una grande fabbrica, stanno lavorando per migliorare la moto".

Il 38enne ha fatto il passaggio dalla Ducati alla Honda, addolcito da un presunto compenso annuale di un milione di euro. Ma anche il brillante Bautista, che con la Ducati V4R ha conquistato 56 vittorie e 83 podi in tre anni, è riuscito a racimolare solo tre miseri terzi posti con la Honda. Tuttavia, Bautista descrive i due anni con la Honda come istruttivi ed è convinto che non avrebbe la sua classe attuale senza l'esperienza acquisita allora.

"La Honda si guida in modo molto diverso dalla Ducati", ha detto lo spagnolo a SPEEDWEEK.com. "L'obiettivo di Michael avrebbe dovuto essere quello di diventare il miglior pilota Honda. In Honda avrebbe potuto imparare di più sulle altre moto, non solo sulla Ducati. Così avrebbe avuto una visione migliore delle differenze nel paddock".

Rinaldi e il suo management si sono lasciati sfuggire più volte che avrebbero osato fare il passo con la Honda. Non solo il lavoro sarebbe stato interessante dal punto di vista economico, ma avrebbe mantenuto il 27enne nella prestigiosa cerchia dei piloti ufficiali, cosa che lo avrebbe aiutato nelle future trattative.

Con la Motocorsa Ducati ha una moto in grado di vincere nel 2024, cosa che la Honda non avrebbe potuto offrirgli. Quindi, il fatto che non abbia ottenuto un contratto con HRC è positivo anche per Rinaldi.

Piloti e squadre del Campionato Mondiale Superbike 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Grassi = confermato ufficialmente