Bautista: A Honda teria alargado os horizontes de Rinaldi

Devido ao facto de Marc Marquez, estrela do MotoGP, ter mantido o seu futuro em segredo durante meses, o mercado de transferências ficou bloqueado. A Honda estava a considerar trazer o piloto de fábrica de Superbike Iker Lecuona de volta à categoria rainha se Marquez fugisse para a Ducati - o que mais tarde se tornou realidade.

Se os responsáveis da Honda Racing Corporation tivessem decidido dar este passo, teria havido uma vaga na equipa de fábrica de Superbike. Todo o paddock SBK sabia deste facto e, consequentemente, muitos pilotos especularam sobre este lugar lucrativo.

A melhor hipótese teria sido Michael Rinaldi, que depois de três anos na equipa de fábrica da Ducati (4 vitórias, 20 pódios) tem de dar lugar ao promissor campeão de Supersport Nicolo Canepa.

Mas a Honda vai continuar no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com os dois actuais pilotos Xavi Vierge e Lecuona. Isto porque os responsáveis da HRC perceberam que Lecuona não é o homem certo para a gloriosa equipa Repsol durante as cinco saídas de MotoGP desta época como piloto suplente. E o chefe de equipa da LCR Honda, Lucio Cecchinello, também não o quer.

Rinaldi teve ofertas da Yamaha para um lugar numa equipa satélite e da Kawasaki Puccetti, mas optou pela opção mais promissora em termos desportivos com a Team Motocorsa Ducati.

"A Honda não teria sido uma má escolha para ele", diz o campeão mundial e líder do campeonato mundial Álvaro Bautista, que correu para a equipa de fábrica japonesa em 2020 e 2021. "A Honda é uma grande fábrica, eles estão trabalhando para melhorar a moto."

O piloto de 38 anos fez a mudança da Ducati para a Honda, adoçado por uma taxa anual de um milhão de euros. Mas mesmo o brilhante Bautista, que com a Ducati V4R conquistou 56 vitórias e 83 pódios em três anos, só conseguiu um mísero terceiro lugar com a Honda. No entanto, Bautista descreve os dois anos com a Honda como instrutivos e está convencido de que não teria a sua classe atual sem a experiência adquirida nessa altura.

"A Honda tem uma pilotagem muito diferente da Ducati", disse o espanhol ao SPEEDWEEK.com. "O objetivo do Michael deveria ter sido ser o melhor piloto da Honda. Na Honda, ele poderia aprender mais sobre outras motos, não apenas sobre a Ducati. Assim, ele teria uma visão melhor das diferenças neste paddock."

Rinaldi e a sua direção deixaram escapar várias vezes que se atreveriam a dar o passo com a Honda. Não só o trabalho teria sido financeiramente interessante, como teria mantido o jovem de 27 anos no prestigiado círculo de pilotos de fábrica, o que o teria ajudado em futuras negociações.

Com a Motocorsa Ducati, ele tem uma moto capaz de vencer em 2024 - a Honda não poderia ter-lhe oferecido isso. Por isso, o facto de não ter conseguido um contrato com a HRC também é positivo para Rinaldi.

Pilotos e equipas no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Fat = oficialmente confirmado