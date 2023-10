Dominique Aegerter existe désormais aussi avec 0,0 pour cent

La brasserie Aare est une jeune entreprise. Le premier tonneau a été percé en 2006 à Bargen, en Suisse. De cette petite commune, la frontière allemande n'est pas très loin, mais le domicile de Dominique Aegerter non plus. Depuis 2022, la brasserie Aare est le sponsor personnel du double champion du monde de Supersport, mais le propriétaire Cesare Gallina et Aegerter se connaissent et s'apprécient depuis bien plus longtemps - ils se sont récemment livrés à un duel de cuisine qui s'est terminé par un match nul.

La bière sans alcool Aare est la toute dernière variété de la brasserie privée, et qui pourrait être un meilleur support publicitaire qu'un athlète comme Dominique Aegerter. C'est ainsi que notre ancien collègue Matthias Dubach (aujourd'hui Blick) a remarqué dans son supermarché une édition spéciale de la variante 'Drink & Drive 0%'. Sur l'étiquette, une photo du pilote Yamaha, et même son numéro de course 77 a été immortalisé. Et apparemment, le pilote de 33 ans approvisionne également son équipe GRT en boisson rafraîchissante lors des week-ends de course.

Bien entendu, la bière Aare sera également servie lors de la fête de fin de saison d'Aegerter. L'événement aura lieu le 4 novembre au Campus Perspectives près de Huttwil ; un service de navettes gratuites depuis la gare a été mis en place. Le barbecue sera allumé à partir de 18 heures, suivi à partir de 21 heures de différents live acts et de la musique de DJ Castle et Tom-s DJ. Les fans et les supporters de Dominique Aegerter pourront se procurer des souvenirs au fanshop.

Mais avant cela, le pilote de 33 ans doit encore disputer la finale de la saison 2023 du championnat du monde de Superbike à Jerez. Le pilote de Rohrbach occupe actuellement la 11e place du classement général, mais il ne lui manque que deux points pour atteindre la 8e place.