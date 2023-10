Dominique Aegerter está agora também disponível com 0,0 por cento

Há vários anos que a cervejaria Aare de Bargen, na Suíça, faz parte do círculo de apoiantes do ás das superbikes Dominique Aegerter. Agora, o piloto da Yamaha está a brilhar com uma garrafa de cerveja sem álcool.

A Cervejaria Aare é uma empresa jovem. O primeiro barril foi aberto em Bargen, na Suíça, em 2006. Não fica longe do pequeno município até à fronteira alemã, mas também não fica longe do local de residência de Dominique Aegerter. A Aare Brauerei tem sido o patrocinador pessoal do bicampeão mundial de Supersport desde 2022, mas o proprietário Cesare Gallina e Aegerter conhecem-se e apreciam-se há muito mais tempo - recentemente tiveram um duelo culinário que terminou num empate.

A cerveja Aare sem álcool é a mais recente variedade da cervejaria privada e quem poderia ser um melhor meio de publicidade do que um atleta como Dominique Aegerter. Assim, o nosso antigo colega Matthias Dubach (atualmente Blick) reparou numa edição especial da variante "Drink & Drive 0%" no seu supermercado local. No rótulo estava uma fotografia do piloto da Yamaha e até o seu número de corrida 77 estava imortalizado. E, aparentemente, o piloto de 33 anos também fornece à sua equipa GRT a bebida refrescante nos fins-de-semana de corrida.

Naturalmente, a cerveja Aare também estará disponível na festa de fim de época de Aegerter. O evento terá lugar no dia 4 de novembro, no Campus Perspektiven, perto de Huttwil, com transporte gratuito a partir da estação ferroviária. O churrasco será servido a partir das 18 horas, seguido de vários espectáculos ao vivo e da música do DJ Castle e do Tom-s DJ a partir das 21 horas. Os fãs e simpatizantes de Dominique Aegerter podem abastecer-se de lembranças na loja de fãs.

Antes disso, porém, o piloto de 33 anos ainda tem de disputar o final da época do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez. O piloto de Rohrbach ocupa atualmente o 11º lugar na classificação geral, mas está a apenas dois pontos do 8º lugar.