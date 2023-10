Lorenzo Baldassarri : Carénage Moto2 brisé

Mis à part Oliver König (Orelac Kawasaki), désespérément dépassé, Lorenzo Baldassarri, 19e au championnat du monde avec seulement 15 points, est le dernier des participants permanents au championnat du monde Superbike 2023. L'Italien dispute sa première saison dans la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série, tout comme son équipe Yamaha GMT94.

Tous les pilotes Yamaha de cette année sont sous contrat avec Yamaha Europe. Les contrats d'Andrea Locatelli, de Dominique Aegerter et de Remy Gardner ont déjà été prolongés. Quant à Toprak Razgatlioglu, parti chez BMW, il a été engagé comme successeur de Jonathan Rea. L'aventure devrait également se poursuivre avec Bradley Ray. Le vice-champion du monde Supersport de 2022 n'a toutefois pas réussi à convaincre le directeur de course de Yamaha, Andrea Dosoli, jusqu'à présent.

Pour Baldassarri, l'offre de Fantic est donc arrivée à point nommé pour remplacer Celestino Vietti, blessé, lors du meeting Moto2 sur le circuit de Mandalika. Le pilote de 26 ans a participé à 136 courses dans la catégorie GP moyenne entre 2014 et 2021, remportant cinq victoires et montant sur douze podiums. Le retour au championnat du monde Moto2 serait une alternative envisageable pour Baldassarri.

Mais en tant que 25e sur la grille de départ, il était difficile pour l'Italien de briller. Au huitième tour, alors qu'il était 21e, Baldassarri a percuté le carénage de sa Fantic après un dérapage de la roue arrière, qui s'est massivement cassé. Le pilote Yamaha a tout de même réussi à ramener sa moto à la 23e place.

"La moto est un spectacle", s'est félicité Baldassarri. "J'ai apprécié la course, même si j'ai cassé mon pare-brise dans un crash highsider au deuxième tour. Je me suis ensuite battu dans le groupe avant de perdre l'avant et de manquer de chuter à nouveau. Nous avions un bon rythme et je suis vraiment désolé pour le problème de carénage. Après cela, la seule préoccupation était de terminer la course".